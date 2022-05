Sainz věří, že se jeho sezóna může ještě velmi rychle otočit

Carlos Sainz je již od začátku sezóny tak trochu ve stínu svého týmového kolegy Charlese Leclerca. V prvních dvou závodech sezóny získal dvě pódiová umístění, následující dva závody v Melbourne a Imole ale pro něj skončily hned v prvním kole. Ne vždy ale vlastní vinou, v Itálii byl ze závodu vyřazen Danielem Ricciardem.

Charles Leclerc proti tomu získal letos už dvě vítězství, dvě pole positions a vede v šampionátu, Sainzovi patří až páté místo a na svého týmového kolegu ztrácí 48 bodů.

Při hodnocení úvodních čtyř závodů sezóny přirovnává Sainz toto období ke svým začátkům sezóny v McLarenu, i tam měl první závody vždy plné smůly a nehod.

„Ano myslím, že se to dá srovnat. Bylo to dost podobné. Oba roky v McLarenu jsem měl velmi těžký začátek sezóny a poté jsem měl velmi dobré - řekněme - tři čtvrtiny sezóny, chcete-li to dát do zlomku.“

„Myslím, že to patří k životu, je to součástí sportu. Vždy budete mít lepší období, a vždy budou období, kdy vše nepůjde podle vašich představ.“

Sainz nepochybuje, že jakmile opět přijde hladký víkend, bude bojovat o pole position a vítězství.

„Jsem si jistý, že se všechno může velmi rychle otočit.“

„Tyto poslední dva víkendy v Austrálii a Imole jsem měl rychlost a v autě jsem se cítil docela sebejistě. Myslím, že jakmile skončí má smůla, přijdou dobré chvíle.“

„Historie mi mnohokrát ukázala, jak to v tomto sportu chodí. Jen potřebuji zůstat trpělivý, zachovat klid v hlavě a ono to přijde.“