Sainz věří, že Red Bull udělá chybu. Až se tak stane, chce toho využít a vyhrát

Max Verstappen bude v Zandvoortu před domácími fanoušky útočit na vyrovnání rekordu v počtu vítězství v řadě. Red Bull letos zatím vyhrál všechny závody.

„Úplně nevěřím tomu, že Max bude vyhrávat každý víkend,“ řekl v Zandvoortu Carlos Sainz.

„Vím, že média to vidí velmi drasticky a dramaticky. Samozřejmě vím, jaké jsou mé šance a pravděpodobnosti, ale stále existuje možnost, že Ferrari může v této sezóně vyhrát závod a že já mohu být u toho, abych vyhrál.“

„Nikdo není dokonalý a doufám, že v určitém okamžiku během sezony udělá Red Bull chybu a já půjdu do každého víkendu s tím, že tam musím být, abych to urval.“

„Taková je moje mentalita a soustředím se na to, že se snažím být u každé příležitosti,“ pokračuje Sainz, podle kterého se i v éře dominancí jiných týmů občas něco přihodilo.

„Jako jezdec žijete zejména v takovýchto letech z tohoto typu motivace a myšlení. Pokud ne, mám spoustu motivace bojovat o stupně vítězů nebo o první pětku.“

„Miluji formuli 1 a rád jezdím každý víkend závodit s Ferrari a miluji možnost rozvíjet letošní vůz, dávat zpětnou vazbu a vidět, jaký vliv mohu mít na vůz v příštím roce. To je také to, pro co jezdec žije, a já tuto výzvu miluji.“