Sainz věří, že na nové pneumatiky budou moci jezdci více tlačit

Jezdci potvrzují, že nová pravidla fungují a zatím se zdá, že přiblížit se k jinému vozu bude jednodušší.

Nová technická pravidla však přináší také 18palcové pneumatiky. Jezdci je zkoušeli vloni na vozech, které byly speciálně upravené (tzv. mule car) a letos v testech v trochu chladnější Barceloně.

„Loni jsem testoval docela dost, myslím, že jsem s těmito směsmi absolvoval celkem tři nebo čtyři dny,“ řekl Carlos Sainz, kterého cituje Motorsport.com.

V letošních prvních testech odjel Sainz z jezdců nejvíce kol. „Vypadá to, že této nové generaci vozů dobře vyhovují, a zdá se, že alespoň umožňují trochu více na ně zatlačit. V porovnání s jinými roky se možná trochu méně přehřívají, trochu méně degradují, ale pořád tam je degradace, pořád jsou to pneumatiky, které degradují, které se přehřívají, ale osobně mám pocit, že je to trochu lepší. Vypadá to, že práce, kterou Pirelli odvedlo v loňském roce a vývoj se začínají trochu vyplácet.“

Sainz také naznačil, že mezi jednotlivými směsmi je nyní potenciálně větší rozdíl v časech na kolo, což by mělo zvýšit atraktivitu závodů.

„Vypadá to, že zde jsou také velké rozdíly mezi směsmi, což je něco, co v posledních několika letech nebylo. Například C2, C3 a C4 byly všechny velmi blízko sebe. Tady se zdá, že je, alespoň v Barceloně, docela velký krok v přilnavosti mezi jednou a druhou směsí, takže by to možná mohlo v závodech trochu zamíchat kartami.“

Valtteri Bottas řekl, že se zdá, že pneumatiky na Alfě Romeo fungují efektivněji ve srovnání s mule car, se kterým jezdil na konci loňského roku.

„V Abú Dhabí jsme zažívali docela velké drolení, tady to byl v podstatě minimální problém,“ řekl Bottas.

„Zdá se, že pracovní rozsahy jsou trochu shovívavější,“ řekl Albon. „Ale těžko říct, samozřejmě tu byla docela zima. Uvidíme, jak to bude vypadat v Bahrajnu, až budou vyšší teploty, ale zatím je to docela pozitivní.“

Lance Stroll z Astonu Martinu byl méně optimistický než někteří jeho kolegové a uvedl: „Pro mě je jejich chování velmi podobné jako v minulosti. Z toho, co jsem cítil při delších jízdách, se přehřívají, degradují. To jsou věci, které pneumatiky dělaly i v předchozích letech.“