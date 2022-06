Sainz věří, že je „desetinu nebo dvě“ od vítězství ve F1

Sainz byl už 10krát na stupních vítězů (nebo spíše devětkrát a jednou dodatečně), čímž vyrovnal Grosjeana. Španěl se pomalu blíží k rekordu Nicka Heidfelda, který získal 13 pódií, ale nikdy se nedostal na to nejvyšší. Tento rekord Sainz určitě překonávat nechce.

„Potřebuji být jen o něco rychlejší,“ řekl Sainz pro web F1. „Potřebuji jednu nebo dvě desetiny, pokud jde o kvalifikační a závodní tempo.“

„Musím najít tu jednu nebo dvě desetiny, které jsem našel ve druhé polovině loňského roku s loňským vozem. Čím dříve je najdu, tím dříve přijde vítězství. Tvrdě pracuji na tom, abych je našel.“

Sainz přiznal, že mu letošní vůz úplně dokonale nesedí. „Z kamer a odevšad je vidět, že oproti loňskému roku jsem se s autem ještě nedostal na tu správnou úroveň, že nejezdím přirozeně. Buď se můžete přizpůsobit, nebo si auto přivést trochu víc k obrazu svému.“

„Tyhle dvě věci chtějí čas, znalosti a zkušenosti. Chce to chyby, pokusy a omyly, a to je to, v čem jsem teď v procesu a co se budu snažit co nejdříve napravit.“

Španěl má na kontě 147 startů, ale z toho jen 7 posledních závodů má konkurenceschopný vůz, který může závod vyhrát.

„Užívám si to, je to úplně nová zkušenost. Pro mě je to poprvé, mých prvních sedm závodů, kdy mám konkurenceschopné auto. Je to jiný scénář, na který si zvykám. Závodím proti dvěma nebo třem klukům, kteří už byli vepředu.“

„Musíte jet trochu jinak. Naučil jsem se spoustu věcí, které uplatním ve zbytku sezony. Jakmile provedu tyto úpravy a najdu svůj cit s autem, určitě přijdou dobré věci. Zbývá spousta závodů, dlouhá doba do konce, takže je o co hrát.“