Sainz věří, že Ferrari udělalo ve Francii správné strategické rozhodnutí

Sainz do závodu vyrážel až z 19. pozice kvůli penalizaci za nasazení nových komponent pohonné jednotky.

Poté, co ze závodu po vlastní chybě odstoupil druhý pilot Ferrari Charles Leclerc, bojoval Sainz se Sergiem Pérezem o stupně vítězů. Když ale zrovna útočil na jeho třetí místo, dostal od Ferrari příkaz zajet do boxů. Sainz na rozdíl od jezdců na čele startoval na tvrdé sadě pneumatik a následně přezul na střední sadu.

Sainzovi se podruhé do boxů ale příliš nechtělo. Kromě zastávky si musel odbýt ještě pětisekundovou penalizaci za nebezpečné vypuštění zpět na trať při první zastávce. V kombinaci s delší boxovou uličkou by tak Sainz zastávkou ztratil asi 32 sekund.

I přesto, že se dostal na třetí místo před Péreze, Sainz nakonec ve 42. kole zajel do boxů a po absolvování penalizace se propadl na deváté místo. Na čerstvých pneumatikách se nakonec dokázal probojovat na pátou pozici.

Sainz přiznal, že byl frustrovaný načasováním zastávky zrovna ve chvíli, kdy se dostal na provizorní stupně vítězů, chápe ale, že tým měl širší obrázek o celé situaci a měl obavy o jeho střední sadu pneumatik.

„S Checem (Pérezem) to bylo extrémně složité, protože maximální rychlost Red Bullu byla tento víkend šílená a já musel najít jiné místo, kde ho můžu předjet, a skutečně se to povedlo. Proto bylo frustrující, když jsme nedostali šanci pokusit se dojet to do cíle, ale pneumatiky byly podle mě opravdu na limitu,“ řekl Sainz.

„Věřím, že když mi ukážou čísla z dat a pneumatiky, o kterých si myslí, že bych to na nich nezvládl až do cíle, musíme věřit číslům, protože na nich zakládáme naši strategii. Jsem si jistý, že to udělali s nejlepšími úmysly.

„Když jste třetí a na pozici na stupních vítězů poté, co jste startovali poslední, tak poslední věc, co chcete udělat, je zajet do boxů a ztratit sekundy zastávkou. Možná proto jsem byl ochotnější podstoupit nějaké riziko, tým šel ale nakonec na jistotu s pneumatikami, což naprosto chápu a budeme to muset společně analyzovat.“

I přesto si Sainz myslí, že si z Francie může on i Ferrari odvézt pozitiva.

„Dostat se na pódiové pozice s pomalou zastávkou, těžkým prvním stintem na tvrdé sadě, kdy jsem na začátku příliš nevydělal, s pětisekundovou penalizací, a stále dosáhnout na páté místo, nejrychlejší kolo a bojovat o pódium, nemůžu si stěžovat.

„V závodě bylo několik překážek, skvělých soubojů a užil jsem si spoustu zábavy. Dalo mi to dobrou šanci vyzkoušet auto ve špinavém vzduchu a poučit se z toho, takže si odnáším pozitiva.“