Sainz věří, že by vyhrál, i kdyby Verstappen v závodě pokračoval

Dva týdny poté, co musel kvůli zánětu slepého střeva a následné operaci vynechat závod v Saúdské Arábii, se Sainz vrátil do F1 vítězně, když triumfoval na městské trati v Albert Parku.

Do závodu se Sainz kvalifikoval do první řady a když Verstappen už ve třetím kole musel odstoupit kvůli problému s brzdou, už nic nestálo Sainzovi v cestě za jeho prvním triumfem od loňského závodu v Singapuru.

„Cítil jsem se na trati opravdu dobře. Samozřejmě jsem byl trochu ztuhlý, hlavně po fyzické stránce to nebylo nejjednodušší. Měl jsem ale štěstí, že jsem jel více méně sám a mohl jsem tak kontrolovat svou rychlost, starat se o pneumatiky a všechno ostatní, nebyl to jeden z těch nejtěžších závodů,“ řekl Sainz.

„Jsem velmi hrdý na tým, jsem rád, že jsme tu s Charlesem na prvních dvou místech. Ukazuje to, že tvrdá práce se vyplácí. Život je občas šílený. Stupně vítězů v Bahrajnu, pak slepé střevo, návrat a vítězství. Začátek roku jako na horské dráze, ale miluji to. Jsem velmi šťastný.“

Sainz podle svých slov věřil ve vítězství už od začátku závodu.

„Myslím, že od 2. kola, kdy jsem se dostal do vedení,“ odpověděl na dotaz, kdy začal věřit, že může vyhrát.

„S rychlostí, jakou jsem měl včera, jsem věděl, že to mohu dokázat, obzvlášť v čistém vzduchu. Riziko safety caru nebo červené vlajky je tu samozřejmě vždy, naštěstí to ale byl čistý závod. Škoda pro něj (Verstappena), protože si myslím, že bychom měli velmi dobrý souboj o první místo. Ale jsem rád za to vítězství, on jich má už spoustu!“

Leclerc stvrdil double

Ferrari dnes v Melbourne dosáhlo na první dvojité vítězství od závodu v Bahrajnu před dvěma lety, kdy Sainz skončil druhý a vyhrál Charles Leclerc. Dnes Monačan nestačil na svého týmového kolegu.

„Je to skvělý pocit, samozřejmě hlavně pro tým. První a druhé místo se nestalo od Bahrajnu 2022, na což máme dobré vzpomínky. Je skvělé, že jsme toho dosáhli. Carlos zažil neuvěřitelný návrat po operaci, zajel úžasný závod,“ řekl Leclerc.

„Já se trápil trochu více ve druhém stintu. Nedokázal jsem se starat o pneumatiky. Poslední stint už byl pozitivnější, v prvním a druhém jsem ale udělal to nejlepší.

„V prvním stintu jsme se museli bránit zezadu, takže jsme museli zastavit dříve. Od druhého stintu už byl Carlos velmi rychlý a já se trápil s pneumatikami. Carlos celý víkend odváděl lepší práci, minimálně v kvalifikaci a závodě, a vítězství si zasloužil. Mám opravdu radost z něj a z týmu. Do víkendu jsme šli s tím, že musíme získat maximum bodů a není nic, co bychom mohli udělat lépe,“ dodal Leclerc, který získal také bod za nejrychlejší kolo závodu. Ferrari si tak z Austrálie odváží maximální možný počet 44 bodů.