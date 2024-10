Sainz: V Q3 jsem zajel dvě téměř perfektní kola

Španěl jako jediný zdolal okruh bratří Rodriguézů v Mexico City pod 76 sekund a o 225 tisícin porazil druhého Maxe Verstappena. Pole position by si přitom zajistil už svým prvním pokusem ve třetí části (1:16,155), který dokázal ještě o více než dvě desetiny zlepšit.

„Jsem velmi šťastný, byla to dvě skvělá kola. V Mexiku máte často pocit, že nedokážete poskládat dohromady kolo a vzhledem k tomu, jak to tu klouže, je to velmi obtížné,“ řekl Sainz.

„Ale dnes byla moje dvě kola v Q3 více méně totožná, téměř perfektní. V Q3 jsem zajel dvě solidní kola, stačilo to na pole position. Mám z toho radost, protože to tady v Mexiku není normální s tím, jak to tu klouže.“

Sainz si také pochvaluje zlepšení v posledních kvalifikacích. V posledních třech závodech dvakrát stál na roštu mezi nejlepšími třemi.

„Od Austinu jsme rozhodně udělali krok vpřed. I v kvalifikaci se snažíme najít něco navíc, například při přípravě pneumatik a v zahřívacím kole, a zdá se, že jdeme správným směrem. Samozřejmě doufám, že zítra dokončím svou práci, alespoň jsme dnes ale získali pole position.“

Leclerc čtvrtý

Ve druhé řadě na čtvrtém místě bude jeho týmový kolega z Ferrari Charles Leclerc.