Sainz: Útok na Verstappena byl na hraně, ale u Red Bullu je to potřeba

Pilot Ferrari Carlos Sainz si ve sprintu na Velkou cenu São Paula formule 1 polepšil o tři pozice a dojel na druhém místě. Vinou penalizace ale pět příček na roštu nedělního závodu naopak ztratí.

Foto: Getty Images / Jared C. Tilton

Sainz si v páteční kvalifikaci vyjel páté místo. V 19. kole pak zaútočil v brzdění do první sekce Sennových esíček na Maxe Verstappena, který neměl na střední sadě pneumatik takovou rychlost jako ostatní soupeři, kteří zvolili měkkou směs.

Při předjíždění Verstappena ale došlo mezi ním a Sainzem ke kontaktu, po kterém si letošní mistr světa poškodil přední křídlo.

Sainz neměl v úmyslu s Verstappenem kolidovat, kvůli rychlostní výhodě Red Bullu na rovinkách ale podle svých slov měl jedinou šanci dostat se před svého soupeře pozdějším útokem, k jakému se nakonec odhodlal.

„Bylo to samozřejmě na hraně. Je velmi těžké je předjet a do první zatáčky jsem se do toho musel opravdu pustit, abych ho předjel,“ řekl Sainz.

„U Red Bullu musíte být agresivní na brzdách, jinak je nepředjedete. Na rovinkách jsou tak rychlí, že do toho musíte jít při brzdění. Omlouvám se, pokud došlo k drobnému kontaktu, ale to je závodění a někdy do toho musíte jít, pokud chcete předjet.“

Po předjetí Verstappena si Sainz už hlídal druhé místo, obával se ale o stav svých pneumatik.

„Běžně máme trochu větší opotřebení (pneumatik) než Mercedes a viděl jsem, že celkem tvrdě tlačí. Já ale dokázal všechny pozice získat na startu a v prvních kolech, abych se dostal do souboje s Maxem a Georgem. Musel jsem být agresivní, protože zítra budu mít penalizaci, druhé místo dnes bylo maximem.

„Jsem spokojen se závodem a s rychlostí. Zdá se, že mercedesy zrychlily a v závodě jsou velmi rychlé.“

Šestý Leclerc vydělal čtyři pozice

Na šesté místo se po startu z desáté pozice posunul ve sprintu Charles Leclerc. Díky penalizaci týmového kolegy si ještě o jedno místo polepší.

„Startoval jsem desátý, mým cílem dnes bylo získat co nejvíce pozic, aniž bych při tom příliš riskoval. To jsem přesně udělal a s dobrou rychlostí, kterou jsme dnes ukázali, budu v závodě tvrdě tlačit, abych týmu dovezl dobrý výsledek,“ řekl Leclerc.