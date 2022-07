Sainz upřesnil svá slova z Red Bull Ringu. Traťové maršály nekritizoval

Sainzův vůz hořel a navíc byl odstaven ve stoupání, a tak začal couvat hned poté, co jezdec Ferrari pustil nohu z brzdy. Po závodě uvedl, že reakce maršálů mohla být rychlejší. Ti se následně ohradili.

„Chápu, proč to napsali, protože to, co jsem řekl po závodě, jim asi připadalo jako kritika,“ řekl Sainz ve Francii.

„Vůbec jsem neměl v úmyslu vystoupit s kritikou, jsem první, kdo vždy mluví velmi pochvalně o maršálech a o hrdinech, kterými jsou, o tom, jak se dobrovolně účastní takových situací a chrání nás.“

„Nikdy jsem nechtěl, aby to vyznělo jako kritika kohokoli. Chtěl jsem se jen ujistit, že to bylo analyzováno, a zjistit, kde to můžeme příště udělat lépe.“

„Nebyl to příjemný okamžik v autě. Připadalo mi to v tu chvíli trochu hektické a trochu chaotické. Vysvětlení ke mně nedorazilo, viděl jsem ho až prostřednictvím médií, což je možná něco, co budu muset probrat s FIA.“

Sainz říká, že je zapotřebí dalších diskusí, aby se zrychlila reakční doba, kdy se lze dostat k jezdci, který je potenciálně v nebezpečí.

„Pokud je to takový postup, ukazuje to, že potřebujeme zkrátit časy postupů, což je to, o čem budu diskutovat s FIA. Jsem si jistý, že to nebylo to nejlepší, co v danou chvíli uměli, zejména v takový horký moment... hloupý vtip!

„Musíme se jen ujistit, jak to můžeme zrychlit. Pokud auto couvá dozadu, jak rychleji reagovat? A jak to tentokrát uděláme líp?“