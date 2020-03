Sainz ukázal, co umí. Ve formuli ale záleží na autě, říká Alguersuari

Jaime Alguersuari přiznal, že v poslední době situaci okolo F1 nesledoval a neví, jaký vůz bude mít letos McLaren, za který jezdí jediný Španěl na startovním roštu. „Když se mě zeptají na jezdce ve formuli 1, říkám, že záleží na autě, které mají,“ uvedl Jaime Alguersuari pro Radio Marca.

„Pokud bude mít dobré auto, získá mnoho bodů a bude mít dobrou šanci získat pódia, ale samozřejmě to není otázka kvality, talentu nebo odhodlání. Sainz již vícekrát ukázal, a to nejen ve formuli 1, ale v jiných kategoriích, že je velmi dobrý jezdec a že si zaslouží být tam, kde je.“

Jak na tom jsou jednotlivé týmy, to se nedozvíme nejméně do června. „Je to problém pro všechny, pro formuli 1 a pro všechny sporty obecně, protože to, co se děje, se v historii nestalo.“

„První a nejdůležitější věcí je, že se z ní všichni dostaneme co nejlépe, že spolupracujeme a nejednáme samostatně a že každý dodržuje pravidla, což je to, co nám bylo řečeno a je to jediná věc, kterou můžeme udělat. Je to jediná věc, která by nám v tuto chvíli měla dělat starosti.“

Foto: Getty Images / Mark Thompson