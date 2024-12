Sainz ujišťuje, že po přestupu do Williamsu motivaci neztratil

Carlos Sainz přestoupil z Ferrari do podstatně horšího (výsledkově) Williamsu.

V neděli Carlos Sainz slavil druhé místo na stupních vítězů. O necelých 24 hodin později už seděl ve voze Williams, který byl letos nejlépe sedmý.

„Upřímně řečeno, lidé tomu nebudou věřit a nedokážou si představit, jak moc se těším na to, co přijde,“ řekl Sainz v rozhovoru pro španělský DAZN.

„Možná se to lidem bude zdát divné, ale je to projekt, který mě hodně motivuje. Mám na mysli to, že budu moci pomoci legendárnímu týmu, jako je Williams v F1, aby se opět stal špičkovým týmem. Být toho součástí mě hodně motivuje.“

Sainz věděl o tom, že skončí, celou sezónu. „Myslím, že způsob, jak se postavit k takovému roku, není nikdy ideální,“ řekl Sainz. „Všechny skvělé roky nejlepších sportovců v historii přicházejí se stoprocentním týmem, projektem do budoucna a v situaci, kdy se všichni snaží jít stejným směrem.“

„A ano, všiml jsem si, že mě Ferrari podporovalo po celou dobu a po celou sezónu. Ale ať se vám to líbí nebo ne, když víte, že na konci roku odejdete, je složité to zvládnout.“

„Všichni jsme se s tím dokázali vyrovnat a dál ze sebe vydávat to nejlepší. Konec sezony byl velmi příjemný a ukázal mi sílu, která mi, myslím, pomůže v dalších projektech.“