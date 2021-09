Sainz těžil z deště na konci závodu, Leclercovi risk nevyšel

K druhému místu z Monaka a třetímu z Maďarska přidal Španěl ve své první sezóně za Scuderii další třetí místo v ruském Soči, když do závodu startoval z první řady.

Sainz měl lepší start než Lando Norris a ujal se vedení. Na čele zůstal až do 13. kola, kdy se na první pozici vrátil Norris.

Před Sainze se pak dostali také Lewis Hamilton s Maxem Verstappenem. Na stupně vítězů se pak Sainz dostal po problémech svého bývalého týmového kolegy z McLarenu Norrise, který i přes sílící déšť v závěru závodu zůstal na trati na hladkých pneumatikách a následně se propadl pořadím.

„Byl to pro mě náročný, ale pozitivní víkend s dobrou kvalifikací a závodem, kde jsem do toho dal úplně všechno. Měli jsme skvělý start ze špinavé stopy, do druhé zatáčky jsem brzdil později a risknul to na Landa vnějškem, čímž jsem se dostal do čela,“ řekl Sainz.

„Bohužel jsme se potýkali s drolením pneumatik, nemohl jsem udržet déle první místo a musel jsem předčasně zajet do boxů. Po první zastávce jsme měli velmi dobrý stint, v provozu jsem se staral o tvrdou sadu a v poklidu jsem jezdil na třetím místě, než přišel déšť a všechno ztížil.

„S opotřebovanou tvrdou sadou pro mě bylo jasné, že musím zajet do boxů pro přechodné, spolu s týmem jsme udělali správné rozhodnutí v pravý čas a znovu jsme se dostali na třetí místo!“

Leclerc doplatil na déšť

Charles Leclerc byl jedním z jezdců, kteří před závodem vyměnili komponenty pohonné jednotky ve svém voze a startovali proto až ze zadních pozic.

Podobně jako Norris se i v silném dešti rozhodl Leclerc zůstat na suchých pneumatikách. Monačan kvůli tomu ztratil v závěru závodu pozice a dojel až patnáctý.

„Smolný závěr jinak velmi pozitivního závodu! Měl jsem dobrý start, kde jsem vydělal pár pozic. Všechno vypadalo dobře, hodně jsem předjížděl a moje rychlost byla dobrá,“ řekl Leclerc.

„Situace se změnila, když v samotném závěru závodu začalo pršet. Carlos byl vpředu a rozhodl se zajet do boxů pro přechodné pneumatiky, zatímco já měl stále pochyby. Pokusil jsem se odjet další kolo na slickách v naději, že déšť zeslábne. Začalo ale pršet silněji a nebylo možné pokračovat, tak jsem dvě kola před koncem zajel do boxů. To byl konec mého závodu, což je opravdu škoda.“