Sainz Sr. doufá, že uvidí syna a Alonsa společně na pódiu

Carlos Sainz Sr. se připravuje na odlet na Dakar, který se letos opět jede v Saúdské Arábii. Před odletem poskytl rozhovor médiím a kromě Dakaru přišla řeč také na formuli 1. Jeho syn totiž přestupuje do Ferrari.

„Nemám tušení,“ reagoval Sainz Sr. na dotaz, jak se bude v příštím roce dařit oběma Španělům v královně motorsportu. „Nevím, kde každý bude, jaký bude vývoj Renaultu, jaký bude vývoj Ferrari,“ cituje Sainze Sr. SoyMotor.com.

„Doufejme, že budou oba co nejvýše a že jednoho dne uvidíme pódium se dvěma Španěly, že budou co nejvýše to bude možné, ale mluvit o těchto možnostech nyní nejde. Nikdo neví, jak na tom jeden či druhý bude.“

Ferrari na tom letos nebylo dobře, ale Sainz Sr. uvedl, že jeho syn se už těší na test ve voze SF21

„Jsem přesvědčen, že Ferrari si je jisté, že se určitě zlepší. Domnívám se, že bude velmi nadšený, až uvidí tato vylepšení a otestuje vůz, protože vím, že kvůli změnám v pravidlech bude jen den a půl testování před prvním závodem, což je vtipné, ale je to tak. Nakonec se bude muset motivovat a jít kousek po kousku, poznávat stále lépe auto a inženýry.“

Sainz si bude během Dakaru se synem volat. Ten mu prý pravidelně dává rady.

„Jsem přesvědčen, že budu dostávat jeho rady tak, jako mu to po celý rok říkám já po telefonu. Rozdíl je v tom, že při podávání vysvětlení jsem trpělivější než on, protože on je podává velmi rychle a prakticky bez času na jejich dobré pochopení.“