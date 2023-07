Sainz slaví v rakouském sprintu první letošní pódiové umístění

Poprvé mezi nejlepšími třemi jezdci skončil v letošní sezóně formule 1 Carlos Sainz z Ferrari. Ve sprintu na rakouském Red Bull Ringu dojel třetí.

Po startu z pátého místa nejprve Sainz využil v prvním kole zaváhání Landa Norrise ve třetí zatáčce, do nejlepší trojky se pak dostal ve 13. kole úspěšným útokem na Nica Hülkenberga.

„Nebyla to snadná sobota, po hektickém začátku dne jsem rád za dnešní třetí místo. V SQ1 jsem měl problém s brzdami a měl jsem jen jedno kolo na postup do SQ2. Rád bych měl v SQ3 tu novou měkkou sadu, ale když všechno uvážím, páté místo v kvalifikaci nebylo špatné,“ řekl Sainz.

„Mokrý sprintový závod byl také velmi náročný. Auto bylo v rychlých sekcích zrádné, dokázali jsme ale získat to třetí místo, které bylo maximem. Teď se plně soustředíme na zítřek, kde snad potvrdíme náš krok vpřed, který jsme jako tým udělali, a získáme dobrý výsledek.“

Leclerc se trápil

Jedním z jezdců, kteří se během 24kolového sprintu rozhodli na osychající trati přezout z přechodných pneumatik na ty do sucha byl i Charles Leclerc.

Monačanův sprint ovlivnila už penalizace odsunu o tři pozice za zdržování Oscara Piastriho v dopoledním rozstřelu.

V průběhu závodu Leclerc bojoval s Estebanem Oconem, na kterém vydělal Lando Norris, který se před Leclerca dostal. Monačan následně zamířil do boxů, kde se propadl na 14. místo. V závěru si o dvě pozice polepšil a skončil dvanáctý.

„Byli jsme na slickách, ale trať byla jen částečně suchá a já to nedokázal odhadnout. Nedokázal jsem dostat auto do správného okna a ztrácím i rychlostně. Opravdu se při řízení tohoto vozu trápím, necítím v něm jistotu, což se odráží v mých výkonech,“ řekl Leclerc.

„Musíme se na to zaměřit a pochopit, proč to v těchto podmínkách nefunguje. Není to otázka strategie, je to jen moje rychlost.

„Mohlo se to zdát jako dobrý souboj s Oconem, ale upřímně, bojovat tak nízko mě nebaví.“