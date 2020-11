Sainz si vyzkouší starší ferrari. Ricciardo a Vettel mají v přípravě na nový tým smůlu

Sainze v lednu čeká test, ve kterém se bude „aklimatizovat“ u Ferrari. Příští rok to bude důležitější než v předešlých letech, protože předsezónní testy potrvají pouhé tři dny. Jezdec tak bude mít k dispozici 1,5 dne.

„Jeden a půl dne je velmi krátká doba, je to velmi málo času,“ řekl Mattia Binotto. „Snažíme se pro Carlose něco zorganizovat, aby bylo může urychlit integraci s týmem, s inženýry, s autem, s našim způsobem práce, našimi postupy.“

„Důležitý bude v tomto ohledu simulátor. Na něm může pracovat se svým závodním týmem, svými inženýry a techniky.“

„V současné době se snažíme připravit jízdu se starým autem, abychom se znovu ujistili, že si zvykne na tým a naše postupy a pozná lidi.“

Jezdeckých změn bude příští rok více. Ostatní jezdci ale podobný dáreček na uvítanou od svého týmu patrně nedostanou.

„Pokud jde o provozování starého auta, bohužel v tuto chvíli tuto možnost nemáme, protože na to nejsme připraveni kvůli nedávné změně pohonných jednotek, kterou jsme v McLarenu provedli,“ řekl Andreas Seidl.

McLaren přechází zpět k Mercedesu, takže nebude mít pohonnou jednotku, kterou by do dva roky starého vozu dal. Daniel Ricciardo tak má smůlu.

„Pracujeme na plánu společně se všemi odděleními po technické stránce, ale také po komunikační a marketingové stránce, abychom Daniela po 1. lednu integrovali co nejrychleji. Myslím, že máme dobrý plán, jak to udělat.“

„Samozřejmě je to náročné, protože máme pouze tři dny testů, ale taková jsou pravidla, takže neztrácím žádnou energii přemýšlením o tom, jak špatné to je.“

Podobně je na tom také Sebastian Vettel, který přejde k Astonu Martin. Tým by musel nasadit vůz Force Indie.

„Ani my nemáme schopnost jezdit s dvouletým autem,“ řekl Szafnauer. „Se Sebem uděláme vše, co je v našich silách, abychom ho integrovali do týmu. Také s ním hodně spolupracujeme a využijeme tři dny testování, které máme k tomu, abychom ho připravili nejlépe pro první závod.“