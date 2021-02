Sainz si uvědomuje, že letošní rok bude pro Ferrari přechodový

Ferrari má za sebou nejhorší ročník od sezóny 1980. V Poháru konstruktérů obsadila italská stáj až šesté místo. Vrátit se mezi nejlepší by Ferrari měla pomoci také nová pohonná jednotka, ale Sainz, který podepsal dvouletou smlouvu, si uvědomuje, že zlepšení bude možné až od sezóny 2022, kdy začnou platit nová technická pravidla.

„Z Ferrari už vidím pozitivní náznaky zlepšení, bude také nový motor, který by měl také trochu zlepšit naši situaci,“ řekl Sainz.

„Rok 2021 bude ale podle mě náročný pro všechny. Všichni víme, že Mercedes bude i nadále dominovat a bez velkých změn pravidel je tu velká šance, že tomu tak v roce 2021 bude. Myslím si proto, že Ferrari a více méně všichni, kdo nejsou Mercedes, by se měli více zaměřovat na rok 2022 a pokusit se o tu největší změnu v konkurenceschopnosti týmu.

„Už teď jsem přesvědčen, že Ferrari to ví a budou se o to snažit, protože 2021 bude přechodovým rokem. Já se pokusím vybudovat dobrý vztah a závod od závodu budu více poznávat vůz. V roce 2022 pak začneme s čistým listem a novými pravidly. Cítím se být připraven na vše, co přijde.

„Vždy jsem říkal, že mým konečným cílem ve formuli 1 je pokusit se jednoho dne stát mistrem světa. Jsem připraven udělat další krok do Ferrari a uvidíme, jak to půjde. Cítím se na 100 % připraven.“