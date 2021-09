Sainz si pochvaluje progres Ferrari, Leclerc lituje problémů s motorem

Charles Leclerc (11. v tréninku, 8. v kvalifikaci)

V roce 2020 se Sebastian Vettel kvalifikoval na sedmnáctém a Charles Leclerc na třináctém místě. Ferrari se mohlou chlácholit maximálně tím, že takto mizerné vystoupení kvůli koronavirovým omezením nemohli vidět domácí tifosi.

Charles Leclerc měl ale plné ruce práce i letos, neboť ho trápily technické problémy.

„Dnešek byl pro mě opravdu obtížný. Po celou kvalifikaci jsme měli potíže. Soustředíme se ale na zítřek a doufáme, že se nám neduhy podaří opravit, protože závodit v takovém režimu by bylo vážně perné.

Nemůžu zacházet do detailů, ale šlo o potíže s pohonnou jednotkou. Nevím ani, o co přesně šlo, ale vůz se v důsledku toho řídil vážně těžce,“ přiznal Leclerc.

Carlos Sainz (7. v tréninku, 7. v kvalifikaci)

Ferrari je v přímém souboji o třetí místo v Poháru konstruktérů s McLarenem. Zatímco rudé vozy budou na startu zítřejšího sprintu ve čtvrté řadě, piloti McLarenu obsadili čtvrtou a pátou příčku. Carlos Sainz mladší byl ale i tak výstupem Ferrari příjemně překvapen.

„Oproti loňskému roku to je slušný progres. Na minulý ročník bychom zapomínat neměli – jedno auto vypadlo v Q1, druhé skončilo třinácté. Takže fakt je ten, že jsme se napřesrok na trati, která našemu vozu nesedí, dokázali značně zlepšit. Samozřejmě bychom ale chtěli ještě víc a budeme na tom pracovat.

Už od první části kvalifikace jsme bohužel byli svědky toho, že na první pětici ztrácíme. Mrzelo nás to kvůli našim tifosi, protože jsme je chtěli za jejich přízeň odměnit, byť tahle trať našemu vozu nevyhovuje.

Je pravdou, že jsme se v průběhu kvalifikace dokázali postupně zlepšovat. Dokázali jsme dát dohromady pár povedených kol. Mezi mnou a Charlesem to bylo velice těsné, takže máme docela dobrý obrázek toho, jak si náš vůz stojí. Do budoucna chceme určitě víc, ale zatím je to tak, jak to je,“ řekl Sainz.