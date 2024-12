Sainz si byl na 99 % jistý, že zůstane u Ferrari. Bolelo mě to, protože jsem to nečekal, říká

Před rokem touto dobou se vědělo, že Sainzovi končí na konci letošního roku u Ferrari smlouva. Očekávalo se, že pokud se nestane něco mimořádného, tak Sainz smlouvu prodlouží. S tím konec konců počítal i Sainz. Jenomže ono se stalo... Ferrari se dohodlo s Hamiltonem.

„Na začátku roku jsem si prošel těžkou zkouškou a život mě postavil do situace, která mi vůbec nevyhovovala,“ řekl Sainz v podcastu Beyond The Grid.

„Bylo mi řečeno, že nebudu pokračovat v týmu, o kterém jsem si byl na 99 % jistý, že v něm budu pokračovat. Pro mé naděje to byl obrovský šok a samozřejmě jsem si to neužíval.“

„Pokračoval jsem v tréninku a připravoval na sezónu s cílem být připraven vyhrávat závody a vyhrát šampionát, pokud by se naskytla příležitost. Do toho roku jsem vstupoval plný energie, ale samozřejmě s touto nepříjemnou situací a nepříjemným momentem.“

„Vzpomínám si, jak jsem byl na stupních vítězů ve Velké ceně Austrálie velmi dojatý, protože tam byl můj táta, můj manažer, moje přítelkyně, všichni, kdo stáli po mém boku. Samozřejmě jsem myslel na svou mámu.“

„Všichni viděli, jak jsem v zimě trpěl. Když říkám trpěl, tak tím nemyslím, že jsem brečel za zavřenými dveřmi, ale skutečně mě to bolelo. Bolelo mě to, protože jsem to nečekal. Nebyl jsem na takovou zprávu připraven. Chvíli jsem byl trochu v šoku.“

„Vzpomínám si, jak jsem po Austrálii přemýšlel o tom, jaké mám štěstí, že mám kolem sebe lidi, kteří mě podporují a dodávají mi vnitřní sílu překonat to, co bylo těžké. Teď, když se na to dívám zpětně, jsem skoro šťastný a hrdý na to, že se to stalo, protože to ze mě udělalo mnohem lepšího jezdce a obecně mnohem lepšího sportovce.“

Sainz nevyloučil, že by se do Ferrari v budoucnu mohl vrátit. „Jo, proč ne? Zároveň si ale nedokážu představit, že by se to stalo v dohledné době. Ale život je dlouhý. Je mi třicet let. V F1 vídáte jezdce ve 42 letech. Pokud budu v F1 tak dlouho, tak kdo říká, že za dalších 10 let nemůže Ferrari opět potřebovat mé služby?“

„To neznamená, že si to přeji, že se na to těším nebo něco takového – mám teď v hlavě hodně velký cíl, kterým je pomoci Williamsu, abychom se vrátili do čela a nad tím ostatním moc nepřemýšlím.“