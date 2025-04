Sainz šestým místem zajel svůj nejlepší kvalifikační výsledek u Williamsu

Španěl po svém přestupu z Ferrari do Williamsu potřetí postoupil do Q3. V Austrálii byl desátý, minule v Bahrajnu osmý a na městském okruhu v Džiddě se dostal až do třetí řady. Šestým místem vyrovnal letošní nejlepší kvalifikační výsledek svého týmového kolegy Alexandera Albona.

„Dnes jsem si užíval tlačit auto na limitu, obzvlášť na tak náročné trati, kde sebedůvěra udělá velký rozdíl. Jsem hrdý na zlepšení, kterého dosahujeme a od startu prvního tréninku se v autě cítím lépe,“ řekl Sainz na stránkách Williamsu.

„Cílem pro zítřek je získat co nejvíce bodů. To si bude žádat trpělivost a disciplínu a budu muset bojovat, abych dosáhl nejlepšího možného výsledku,“ dodal.