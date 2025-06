Sainz se v Kanadě po startu z 16. příčky dokázal dostat na body. Přesto si závod moc neužil

Přestože okruh v Kanadě patří z pohledu Williamsu v posledních letech k těm oblíbenějším, letos si na něm britský tým, v kontextu jeho letošních výkonů, nakonec nevedl tak, jak se možná očekávalo.

Navzdory tomu však neodjel Williams z Kanady s prázdnou, když si díky desáté příčce Carlose Sainze zapsal do tabulky jeden mistrovský bod.

Sainz přitom do závodu startoval až z 16. příčky poté, co jej v první části kvalifikace nedovoleným způsobem omezil Isack Hadjar.

Ani postup o šest míst, kterému napomohlo i vypadnutí Landa Norrise v samotném závěru závodu, však Španělovi k úplné spokojenosti nepřispěl, jelikož se podle svých slov trápil s nespecifikovanými technickými problémy.

„Je dobře, že jsem získal alespoň jeden bod, ale jsem dost frustrovaný, protože jsem celý závod řešil nějaký problém, takže jsem ani nemohl pořádně závodit,“ uvedl Sainz, kterého cituje oficiální web F1.

„Odvedli jsme dobrou práci, abychom vůz dovezli domů a získali bod, ale jako tým se musíme těmto situacím vyhýbat. Tento víkend jsme z několika důvodů neukázali svůj maximální potenciál, což při tak vyrovnaném startovním poli samozřejmě ovlivňuje konečný výsledek,“ dodal 30letý rodák z Madridu.

O poznání horší neděli než Sainz pak prožil jeho týmový kolega Alexander Albon, který po startu z desáté příčky závod nedokončil kvůli poruše pohonné jednotky (PJ).

A přestože thajsko-britský pilot odstoupil předčasně, zažil i několik hektických momentů, včetně toho, kdy po souboji s Francem Colapintem opustil dráhu.

„Byl to frustrující den,“ přiznal Albon.

„Odstoupili jsme kvůli problému s PJ, ale závod pro nás skončil už před tím...V prvním kole jsem se dost trápil a pak jsme se snažili o využití strategie jedné zastávky v boxech. Kvůli drolení pneumatik to ale bylo těžké. Strategie je obvykle naší silnou stránkou, ale tentokrát jsme v tomto ohledu bojovali. Není to ale chyba týmu, jen to prostě nebylo ono,“ dodal pilot Williamsu.