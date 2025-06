Sainz se svezl před fanoušky v Madridu. Velmi emocionální den, uvedl po demo jízdě

Přibližně za 15 měsíců se F1 dočká premiéry na novém městském okruhu v Madridu, který bude od roku 2026 hostit místo Barcelony Velkou cenu Španělska.

A přestože tamní organizátory čeká ještě hodně práce, než bude okruh připraven, stáj Williams již během uplynulého víkendu uspořádala v budoucím dějišti španělské Grand Prix roadshow, během níž se fanouškům představil domácí jezdec Carlos Sainz.

„Svézt se s vozem F1 na ulicích, u kterých jsem vyrůstal, a navíc před 80 tisíci lidmi, je jako splněný sen,“ uvedl 30letý závodník v týmovém videu.

„Je to něco, na co nikdy nezapomenu. Byl to velmi emocionální den, ale je to, jak říkáme ve Španělsku, pouze aperitiv před tím, co nás čeká v příštím roce. Myslím, že to bude skvělá akce,“ nechal se slyšet Sainz, který je zároveň ambasadorem nově vznikajícího okruhu v Madridu.