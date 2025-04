Sainz se stal první obětí přílohy B ve F1. Za neúčast na hymně dostal „sníženou“ pokutu v přepočtu 500 tisíc korun

Mezinárodní sportovní řad neplatí jen pro F1 ale pro všechny série pod hlavičkou FIA – tedy včetně například WEC nebo WRC. V příloze B jsou tresty za nevhodné chování.

Vždy záleží na prohřešku a na tom, zda se ho jezdec dopustil popvrvé nebo opakovaně.

Carlos Sainz chyběl před startem závodu na japonské hymně. Neúčast zdůvodnil žaludečními problémy. Sportovní komisaři to vzali jako polehčující okolnost. Pokuta by byla normálně 60 tisíc euro, ale sportovní komisaři ji snížili na 20 000 euro. Polovinu z této částky navíc podmínečně odložili. Sainz by musel zaplatit celou částku jen v případě, že by se dopustil stejného pochybení znovu v průběhu následujících 12 měsíců. Na dalších hymnách ho tak zřejmě uvidíme vždy jako prvního.

Pokuta 10 tisíc euro je přesto poměrně vysoká. Je to stejný trest, jaký dostal vloni v Kanadě Júki Cunoda. Tehdy ještě příloha B neplatila a výchozí pokuta tak byla nižší.

„Upozorňujeme, že v pokynech pro udělování trestů předepsaných v příloze B Mezinárodního sportovního řádu FIA je za tento přestupek uvedena pokuta 60 000 eur,“ uvedli sportovní komisaři v zápise.

„Nicméně jako polehčující okolnost jezdec uvedl, že těsně před hymnou pocítil nepříjemné pocity způsobené (žaludečními) problémy, které zdržely jeho nástup na startovní rošt. Tuto skutečnost ověřil Dr. Messina ze společnosti Med-Ex, který tento problém potvrdil a uvedl, že jezdci poskytl vhodné léky.“

„Bez ohledu na výše uvedené má projevení úcty ke státní hymně vysokou prioritu a všechny strany musí při plánování zvážit všechny eventuality, aby byly na místě pro hymnu v požadovaném čase. Proto se ukládá podobný trest, jaký byl uložen za podobné porušení v Kanadě v roce 2024.“

V případě Sainze použili sportovní komisaři poslední řádek tabulky. Pokuta je v tomto případě 15 tisíc euro, ale F1 má speciální koeficient. Všechny tresty se násobí čtyřmi.