Sainz se stal jezdcem Ferrari v osm ráno v pyžamu

„Je to vlastně trochu legrační příběh, protože to bylo dlouhé období vyjednávání,“ řekl Sainz o jednání s Ferrari v rozhovoru pro Autosport.

„Bylo to v době covidu, takže veškerá jednání probíhala na Zoomu a přes telefony, což vše trochu komplikovalo.“

„Museli jsme se přizpůsobit situaci a podepsal jsem to přesně na tom samém stole, na kterém teď dělám tento rozhovor tady v Madridu – v malé kanceláři, kterou máme doma.“

„Celý lockdown jsme trávili společně s rodinou. Pak se najednou jednoho dne kolem osmé ráno probudím a jsem pořád v pyžamu. Přijdu do pokoje a vidím, že táta už je připravený s propiskou. Říká: ‚Tady to musíš podepsat, je to smlouva s Ferrari. A když podepíšeš, tak je hotovo.‘ ‚Aha,‘ řekl jsem.“

„Tak jsem ji podepsal v pyžamu v osm ráno, hned po probuzení! Říkal jsem si: ‚Dobře, taky ti přeji dobré ráno.‘“

Jezdit za Ferrari je pro jezdce unikátní a to už jen kvůli atmosféře v Itálii.

„Je pravda, že fanoušci v Itálii jsou super vášniví a super uctiví způsobem, který jsem nečekal,“ vysvětluje Sainz.

„Myslím tím, že i když se vás dotknou nebo vám podají ruku, je to pro ně něco super výjimečného. Opravdu si vás váží a z nějakého důvodu vás mají na piedestalu. Je to dost působivé. Jsou strašně nervózní, když jste v jejich blízkosti, a to je pocit, který jsem jako jezdec nikdy předtím nezažil.“

„Poklepu jim na záda a řeknu: ‚Ale no tak, je mi 27 jako tobě, jen se uklidni a foť.‘“

Jezdit za Ferrari znamená také velký tlak. Sainz uvedl, že musí zvažovat každé slovo.

„Je zajímavé, jak se z malé zprávy může stát obrovská zpráva jen proto, že jste Ferrari nebo jeho součástí. V Itálii se to stává často a je to něco, s čím se stále učím pracovat.“

„Stále se učím umět mluvit určitým způsobem, uvědomovat si, že když třeba řeknu věci takhle, místo abych je řekl jinak, může se z toho stát obrovská novinová zpráva, nebo taky ne.“

„Jako jezdec jsem v procesu, kdy se snažím naučit, jak takové situace zvládat, protože to není vůbec jednoduché. Je to zodpovědnost navíc, která v jiných týmech neexistuje. To, že závodíte za nějakou zemi, je něco jiného. Je to jako byste zároveň hráli za Real Madrid a za Španělsko. Závodit za Ferrari znamená, že závodíte za Ferrari i za Itálii, a toho si musíte být vědomi a mít odpovědnost, která s tím souvisí.“

„Ale pro mě je to čest. Itálie je země, kterou mám rád a ve které trávím hodně času.“

Práce v samotném týmu je ale podle Sainze ve všech týmech podobná.

„Je pravda, že v současné době existuje spousta multikulturních týmů. Dokonce i Ferrari je plné Angličanů a Američanů. Dokonce i v mé skupině inženýrů jsou Američan, Skot, Španěl a Ital. To je moje skupina, se kterou chodím každý den na večeři.“

„Ukazuje to, že F1 se hodně sblížila. Ale určitě má Ferrari svou vlastní kulturu, kterou musíte pochopit, svůj vlastní způsob práce, kterému se musíte tak trochu přizpůsobit a zjistit, jak to funguje.“