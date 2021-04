Sainz se snaží vyrovnat kvalifikačním odborníkovi Leclercovi. Mohu být stejně rychlý, věří

V Bahrajnu ztratil Sainz na Leclerca více než půl sekundy. V Imole se pak nedostal do třetí části kvalifikace, zatímco Leclerc získal druhou řadu.

„Vím, že je to odborník na kvalifikace,“ řekl Sainz. „A zejména ve Ferrari vypadá, že je opravdu jako doma a přesně ví, co od auta očekávat, když máme vysokou přilnavost v Q2 a Q3. Je na to odborník, je to velmi, velmi dobrý jezdec.“

„Ale zároveň, jestli jsem něco během prvních dvou závodů viděl, tak to, že nejsem pomalejší než on v žádné ze zatáček. Opravdu. Takže vím, že když poskládám dohromady dobré kolo, mohu být stejně rychlý jako on.“

„Nyní jde o to, abych se soustředil na to, jak kola poskládat dohromady, co dělá on a co můžu udělat já, abych se v tom zlepšil. Je také možné, že jen potřebuji trochu více času a více zkušeností. Uvidíme, ale to, co vidím v datech, mě povzbuzuje a osobně si myslím, že je to spíše otázka času.“

Sainz také uvedl, že v Imole trochu bojoval s obrubníky v šikanách a s úhlem, pod kterým na ně najet. „Za těmito obrubníky jsou dlouhé rovinky a kvůli tomu mi na rovince chyběla jedna či dvě desetiny. Jde v podstatě o to vědět, jak bude auto reagovat na ten který úhel a být super přesný.“