Sainz se smál spekulacím ohledně své smlouvy

Na začátku týdne se objevily spekulace, že se jednání mezi Sainzem a Ferrari zadrhla na délce kontraktu – Ferrari mělo chtít rok, Sainz dva.

„Dovedete si představit, jak moc jsem se doma smál, když lidé začali psát takové věci,“ řekl Sainz. „Protože jsme měli všechno v podstatě hotové a čekali jsme jen na to, až to bude před Imolou oznámeno. Zábavná doba, jako vždy ve formuli 1, s těmi drby a tak.“

„Po tak dobrém prvním roce, který jsme měli, to bylo snadné a oznámit to na místě, jako je Imola, před tifosi, bylo ideální. Dali jsme dohromady dobrý plán jak to tady oznámit.“

Charles Leclerc řekl, že je rád, že Sainz zůstává. „Kromě toho, že je Carlos dobrý jezdec, tak je to také skvělý člověk. Máme velmi dobrý vztah a také velmi dobře spolupracujeme. Nejdůležitější je, že máme stejnou zpětnou vazbu – potřebujeme od vozu stejné věci a to je pro budoucnost týmu nesmírně důležité, abychom oba tlačili stejným směrem. To byl případ posledního roku a půl a myslím, že už vidíme výhody, takže mít Carlose v týmu na další dva roky je skvělé.“