Sainz se s Ferrari rozloučil pódiem, Leclerc je zklamaný

Samotný rozjezd z třetího místa přitom Sainz neměl dobrý a propadl se za Maxe Verstappena, který ale v první zatáčce kolidoval s Oscarem Piastrim, z toho vytěžil Sainz a posunul se na druhé místo.

„Na konci trochu hořkosladký pocit. Druhé místo podle mě bylo maximem vzhledem k rychlosti Landa a McLarenu. Dal jsem do toho všechno, hlavně v prvním stintu. Vypadalo to, že bych se za něj mohl pověsit, jakmile jsme ale nasadili tvrdou sadu, zdálo se, že jsou o desetinu nebo dvě rychlejší na kolo, jako jsme viděli celý víkend, a ujeli nám,“ řekl Sainz.

„V první řadě gratuluji McLarenu. Tento titul si zaslouží. V posledních dvou třetinách sezóny byli skálopevní. Myslím, že my můžeme být hrdí na úsilí, které jsme do šampionátu vložili. Byl to náročný rok, ale rozhodně sezóna, na kterou musíme být hrdí a doufejme, že se brzy vrátíme.“

Sainz se zároveň po čtyřech letech a čtyřech vítězstvích loučí s Ferrari a už v pondělí usedne v rámci filmovacího dne do Williamsu, za který bude od příští sezóny závodit.

„Bylo to emotivní dojezdové kolo, kde do vysílačky mluvil můj inženýr. Zároveň jsem ale vděčný, že jsem byl čtyři roky součástí tohoto úžasného týmu,“ řekl Španěl.

„Měl jsem příležitost vyhrát své první závody, zajet svoje první pole position. Dokázal jsem sobě a všem, že mohu bojovat o vítězství a stupně vítězů, když mám správné auto.

„Mým cílem bude od příštího roku soustředit se s Williamsem na to, abychom se vrátili tam, kam patříme.“

Leclerc se na pódium dostal z 19. místa

Fantastický start pomohl Charlesovi Leclercovi zakončit sezónu na stupních vítězů, přestože do závodu vyrážel až z 19. pozice.

Monačan byl už po prvním kole na osmém místě, když po startu využil zejména incidentů Oscara Piastriho s Maxem Verstappenem a Valtteriho Bottase se Sergiem Pérezem.

Postupně se dokázal posunout až na třetí místo za svého týmového kolegu Sainze.

„Věděl jsem, že musím být velmi agresivní, takže jsem v prvním kole maximálně riskoval, abych získal co nejvíce pozic a pro zbytek závodu jsem byl v dobré pozici,“ řekl Leclerc.

„Bohužel jsme startovali příliš vzadu na to, abychom udělali něco lepšího, než se podařilo. Myslím, že jsme odvedli maximum. Bolí to, když je sezóna na konci tak vyrovnaná. V pátek to byla těžká rána (Ferrari muselo v Leclercově voze nasadit novou baterii a Monačan dostal penalizaci 10 míst na roštu, pozn. redakce), dali jsme do toho ale všechno, ale nedosáhli jsme našeho cíle. Je to škoda, ale udělali jsme maximum.“

Po Sainzově odchodu bude mít Leclerc nového týmového kolegu, když do Ferrari přichází sedminásobný mistr světa Lewis Hamilton.

„Lewis toho v tomto sportu dosáhl mnoho a bude velkou motivací. Nyní přemýšlím o uplynulém roce a minulých letech, které jsem strávil s Carlosem. Měli jsme úžasný vztah. Tlačili jsme se navzájem, opravdu jsem doufal, že tyto čtyři roky můžeme završit Pohárem konstruktérů. Teď jsem samozřejmě zklamaný, budu mít čtyři nebo pět dní na odpočinek, pak začneme myslet na příští rok.“