Sainz se po životní sezoně cítí být připraven na boj o titul

Sainzovi se první sezona v barvách Ferrari vyvedla. Ročník zakončil třetím místem v Abú Dhabí, na stejné pozici dojel také v Maďarsku a v Rusku. V Monaku byl v cíli dokonce druhý. Španěl tvrdí, že se u Ferrari cítí dobře a nabyté zkušenosti mu dodaly na sebevědomí. Pokud se italskému týmu podaří postavit vynikající auto, je Sainz připraven na boj o titul.

„Ano, stoprocentně. Hlavně druhá polovina sezony mě nabila sebevědomím, začal jsem víc věřit autu i sobě. Věřím také svému týmu. Vím, že jsem připraven, ať už se tento rok bude vyvíjet jakkoliv. Vzhledem k tomu, kolik práce jsme vložili do příprav na tento ročník, jsem pozitivně naladěný.

Minulý ročník jsem si opravdu užil. Myslím, že na málokterou sezonu budu vzpomínat raději. Jsem rád součástí tohoto sportu. Je to sice hektické, závodů je spousta, ale je to dobré období. Užívám si to a myslím, že tento přístup mi pomohl se zlepšit po jezdecké stránce.

Cítím, že na konci sezony jsem byl výrazně lepší než na začátku. Viděl jsem také pozitivní vývoj uvnitř týmu. Do sezony 2022 tak vstupuji v tom nejlepším rozpoložení a věřím, že se nám může opravdu dařit,“ řekl Sainz pro oficiální stránky formule 1.

Bývalý pilot Toro Rosso, Renaultu a McLarenu odmítá, že by byl ve Ferrari na jezdce vyvíjen větší tlak než jinde. Angažmá v týmu z Maranella považuje za splněný sen.

„Nedělalo mi problém uvědomit si, že si plním sny. Závodím pro nejlepší tým v dějinách formule 1 a zároveň pro tým s největší historií. Už od dětství jsem si přál závodit v červeném. Dodává mi to energii před každým závodním víkendem a motivuje mě to se zlepšovat. Snažím se být dostatečně dobrý na to, abych se v případě šance bojovat s Ferrari o titul dokázal s touto příležitostí poprat co nejlépe,“ prohlásil Španěl.