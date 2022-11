Sainz se po třech závodech vrátil na stupně vítězů

Carlos Sainz slaví deváté umístění na stupních vítězů v letošní sezóně formule 1, když ve Velké ceně São Paula dojel pilot Ferrari na třetím místě.

Sainz musel do boxů neplánovaně brzy, jelikož mu v brzdách zůstala zaseknutá slída z hledí přilby, kterou museli mechanici odstranit. Pro poslední stint se Ferrari rozhodlo pro měkkou sadu pneumatik, která Španělovi pomohla dostat se před Sergia Péreze a poprvé od závodu v Singapuru na začátku října dojet na stupních vítězů.

„Myslím, že to byl skvělý návrat poté, co jsme museli zastavit tak brzy, když mi hořely brzdy. Musel jsem jet do boxů mnohem dříve a přejít na tři zastávky. To dnes byla zřejmě pomalejší strategie, já do toho ale musel dát všechno,“ řekl Sainz.

„Tlačil jsem. Dobrý závod, žádné chyby a na konci máme zasloužené pódium. Důležité je, že ve druhé polovině sezóny jsme měli dobré auto a já jsem zpět na úrovni, na které chci být. Když mám bezproblémový víkend, dojíždím na stupních vítězů a do příštího roku jdu proto s důvěrou.“

Leclerca čeká boj s Pérezem o druhé místo

Se stejným počtem 290 bodů vstoupí do posledního závodu sezóny v Abú Dhabí pilot Ferrari Charles Leclerc a jeho soupeř v boji o celkové druhé místo Sergio Pérez z Red Bullu.

Leclerc požádal v Brazílii svůj tým o prohození pozice se Sainzem, Ferrari to ale považovalo za riskantní.

„Normálně o takové věci nežádám, před závodem jsme o tom ale mluvili, proto jsem se na to zeptal. Z nějakého důvodu jsme na to změnili názor, zatím neznám ten důvod,“ řekl Leclerc.

„Snad budeme v Abú Dhabí dostatečně rychlí, abychom získali to druhé místo (v celkovém pořadí jezdců). Jen doufám, že nám na druhé místo nebudou chybět tři body nebo tak podobně.

„Celkově jsem se svou výkonností ale spokojen. Musím se podívat na záznam toho prvního kola (po restartu). Myslel jsem, že jsem Landovi (Norrisovi) nechal dostatek prostoru, myslím ale, že se mě dotknul a já se roztočil do zdi. Ke konci jsme měli dobrou rychlost a dojeli jsme čtvrtí, což je celkově skvělý výsledek.“