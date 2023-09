Sainz se obává Mercedesu, Leclerc tak dobrý výkon Ferrari nečekal

Carlos Sainz získal druhou pole position ve formuli 1 v řadě za sebou, když po italské Monze vyhrál i kvalifikaci na Velkou cenu Singapuru. Pro Ferrari to mohla být první řada, kdyby se před Charlese Leclerca nedostal posledním pokusem George Russell.

A právě pilot Mercedesu bude pro Sainze největší hrozbou, jelikož Russell má pro závod jednu sadu střední směsi pneumatik.

„Je tu otazník, protože to není tak, že se toho v pátek můžete hodně naučit. A Mercedes je v závodě obvykle rychlejší než my,“ konstatuje Sainz.

„Mají trochu odlišnou strategii s pneumatikami, kterou musíme sledovat, když se ale zaměřím na svůj závod, dám dohromady dobrý první stint, tak na tvrdých můžeme stále pomýšlet na vítězství.“

„Je to příběh sezóny, že na určitých tratích máme velmi dobré auto a v určitých podmínkách, jako jedno kolo a krátké apexy, rychlé změny směru, v tom vypadáme silně.“

„Víme, že naší slabou stránkou je závodní rychlost, vždy na to doplácíme, tým ale v posledních závodech odvedl skvělou práci, abychom pochopili náš balíček a vůz. Rozhodně se zlepšujeme.“

Russell porazil Leclerca o 7 tisícin

Sedm tisícin sekundy dělilo Charlese Leclerca od startu z první řady. Přesně o tolik rychleji zajel svůj poslední pokus Russell.

„Všude je to velmi náročné, tady ale kvůli teplotám pneumatik a přehřívání v průběhu kola je to ale asi ještě složitější,“ řekl Leclerc.

„Vždy je to o vyvážení mezi prvním a posledním sektorem. Bylo to ale velmi vyrovnané, Mercedes byl dnes opravdu silný, byla to zajímavá kvalifikace. Bohužel, jen trochu mi chybělo k tomu, abych získal pár pozic. Carlos odvedl skvělou práci, první a třetí místo pro tým. Uvidíme, co zítra dokážeme,“ řekl Leclerc, který na Sainze ztratil 79 tisícin.

Leclerc očekává jeden z fyzicky nejnáročnějších závodů.

„Fyzická zátěž bude zítra vysoká, je extrémní vlhko. Zatím jsme ale podávali velmi dobrý výkon. Upřímně, nečekali jsme, že budeme na této trati tak konkurenceschopní, je to dobrý náznak do budoucna.“