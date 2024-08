Sainz se dokáže s tlakem vyrovnat lépe než Leclerc, myslí si Villeneuve

Vloni vyhrál Red Bull téměř všechny závody. Letos jsme viděli už sedm různých vítězů.

„Sezóna se hodně změnila a je to překvapivé,“ řekl Villeneuve pro Instant Casino. „Red Bull ztratil vedoucí pozici a nejlepšími dvěma týmy jsou nyní McLaren a Mercedes. Max Verstappen stále dělá rozdíly a vyhrává, ale s pokračující sezonou je to stále těžší a těžší. Kvůli tomu vidíme, jak dobrým jezdcem Sergio Pérez vlastně je, už to není ten samý jezdec jako dřív.“

„Nemyslím si, že Pérez je horší než před dvěma lety, ale Max Verstappen musel přidat, takže se rozdíl mezi nimi zvětšil. Pro Péreze je mnohem těžší řídit tento vůz, stejně tak pro Verstappena, ale v letošní sezoně vidíme Verstappena, který je stejným Verstappenem jako ten, který vyhrál první šampionát.“

„Lando Norris udělal velký krok k tomu, aby byl uchazečem o titul. Ferrari od Monaka upadá a nikdo zřejmě neví, jak a proč se to stalo. ;Bude těžké se z toho vzpamatovat. Carlos Sainz to zvládl mnohem lépe než Charles Leclerc a ukazuje to, jak silným kandidátem na další místo bude (rozhovor vznikl předtím, než byl potvrzen u Williamsu, pozn. redakce) – dokáže se s tlakem vyrovnat lépe než Leclerc. Sainzův přístup je takový, že si říká ‚pojďme se podívat, jak ze špatné situace vytěžit to nejlepší‘, zatímco u Leclerca je to ‚sakra, takhle to bude vypadat příštích pět let?‘“

Prvním potvrzeným nováčkem pro rok 2025 je Oliver Bearman. V jeho případě ale platí, že to nebude úplný nováček, protože letos odjel jeden závod za Ferrari. V Džiddě zaskočil za Sainze, který musel na operaci slepého střeva.

„Bearman měl v Džiddě dobrý závod, dojel a získal pro tým nějaké body. Všichni reagovali, jako by závod vyhrál, ale on ani zdaleka nedosahoval tempa druhého ferrari. Kdyby byl v jiném týmu, žádné body by nezískal. Musíte to brát s nadhledem – jel ve Ferrari, ne ve Williamsu nebo Haasu.

„Bearman ještě musí udělat další krok – udělal toho dost, aby si zasloužil šanci v Haasu, ale teď se ukáže, jak dobrý jezdec to skutečně je.“

Bez sedačky nejspíše zůstat Logan Sargeant a možná také Kuan-jü Čou. V jeho případě stále existuje možnost, že by zůstat u Sauberu, ale asi nepatří mezi největší kandidáty.

„Kuan-jü Čou má velký kufr peněz od svých sponzorů a potřebuje ho někam dát – ať už jako závodní nebo rezervní jezdec,“ říká Villeneuve. „Na základě výsledků si však místo ve F1 nezaslouží.“

V paddocku i na trati se nyní natáčí film z prostředí formule 1, ve kterém hraje Brad Pitt.

„Film F1 může přivést spoustu fanoušků, ale to z nich ještě nedělá fanoušky závodění,“ říká Villeneuve. „Neznamená to, že rozumí sportu a jeho fungování, protože viděli Brada Pitta v závodním autě. Moc se mi líbil film Rivalové – ten byl opravdu dobrý a očekávám, že to bude podobný typ hollywoodského filmu.“

„Film způsobí, že se o F1 bude zajímat mnohem více lidí, ale ne nutně ze správných důvodů.“

A kdo by měl hrát mistra světa z roku 1997, pokud by o něm byl natočen film?

„Chtěl bych, aby můj život v F1 ztvárnil Ewan McGregor, v té době jsem byl blondýn, takže by to bylo super.“