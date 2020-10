Sainz se celý závod trápil. Norrise vyřadil již dříve viděný problém

Sainz si na vůz stěžoval už po kvalifikaci. Na voze měl nové díly, které ale nefungovaly úplně dobře. „Vlastně nejsem moc šťastný,“ řekl Sainz po závodě pro Movistar. „Je to páté místo, ze kterého nelze mít radost, když vidíte Ricciarda a Péreze bojovat před sebou o pódium. Promarnili jsme příležitost o něj bojovat.“

„S autem, které jsem měl, jsem nemohl bojovat o stupně vítězů, ale s tím, které jsem měl před dvěma závody, bych možná bojovat mohl.“

Sainz uvedl, že měl větší problémy s drolením pneumatik než ostatní.

„Doufám, že to posloužilo k získání 60 kol pro analýzu dat a na to, abychom v továrně vyhodnotili, co mi na těchto vylepšeních způsobuje špatný pocit a nepřináší výkon, který všichni očekáváme.“

„V příštích pár týdnech se budeme muset zamyslet, abychom rozhodli, co s tímto vozem uděláme, jaké upgrady se rozhodneme ponechat a jak budeme tento vůz vyvíjet.“

„V tuto chvíli je Renault o dvě desetiny rychlejší než my, Racing Point je o desetinu až dvě rychlejší než my a to znamená, že pokud chceme skončit v šampionátu trochu výše, musíme najít trochu času.“

Norris nedokončil

Lando Norris závod nedokončil. Podle Andrease Seidla jde o problém na straně motoru Renault.

„Vypadá to na stejný problém, jaký jsme měli ve Spa na Carlosově voze,“ řekl.

„Na straně zapalování se objeví problém, který způsobuje, že nespálené palivo jde do výfuku. A pak nastane kaput.“

Seidl řekl, že inženýři McLarenu a Renaultu zkusili vše, co mohli, aby pomohli Norrisovi tento problém překonat, ale nepomohlo to.

„Snažili jsme se z toho dostat – z tohoto, řekněme ochranného režimu, do kterého motor přepne, když máme takový problém. Bohužel to však nebylo možné, protože ten problém tam byl neustále.“