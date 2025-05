Sainz sdílel své dojmy z nového filmu F1. Ocenil především záběry ze závodních okruhů

Jezdci F1 se ve středu večer sešli u speciální předpremiéry nového filmu z prostředí královny motorsportu. Carlos Sainz v kontextu toho promluvil o tom, co se mu na filmu nejvíce líbí.

Již koncem června zamíří do kin dlouho očekávaný film F1 z prostředí velkých cen, v němž jednu z hlavních rolí ztvárnil známý hollywoodský herec Brad Pitt.

S více než měsíčním předstihem dostali jezdci Formule 1 možnost zhlédnout film už ve středu před letošní Velkou cenou Monaka. Soukromého promítání se zúčastnila většina z nich – chyběl například Max Verstappen, který dal přednost rodině a virtuálnímu závodění na platformě iRacing.

Ačkoliv piloti zatím nesmějí o filmu příliš mluvit, Carlos Sainz se s novináři podělil o několik prvotních dojmů.

„Film jsem si opravdu užil, a to přesto, že my, kteří formuli 1 dobře známe, v něm vidíme věci, které jsou tak trochu hollywoodské, podobně jako u Netflixu (a série Drive to Survive, pozn. red.),“ uvedl Sainz pro web RacingNews365.

„Nicméně věřím, že pro nové fanoušky to bude velmi přitažlivé a osloví to mnoho lidí, kteří o formuli 1 nic nevědí. Pro zapálené fanoušky, novináře a nás závodníky tam budou možná momenty, které budou působit až příliš americky nebo hollywoodsky – ale upřímně, já jsem si to užil.“

Sainze podle jeho slov nejvíce zaujaly záběry pořízené na skutečných okruzích, kde F1 závodí.

„Ty jsou zcela upřímně šílené. Pro mě jsou to nejlepší části filmu.“