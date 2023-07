Sainz s Leclercem doplatili na provoz v boxech

Jezdci Ferrari ve sprintu formule 1 na Velkou cenu Belgie doplatili na provoz v boxech.

Kvůli silnému dešti byl start sprintu v Belgii odložen a před letmým startem jezdci kroužili pět kol za safety carem, aby pomohli zlepšit podmínky na trati.

Ty se zlepšily natolik, že polovina startovního pole zamířila pro přechodné pneumatiky už při startu. Druhá polovina pak o kolo později.

Španěl doplatil na to, že spolu s ním a safety carem zamířilo při letmém startu do boxů dalších devět pilotů, a on tak musel čekat, než ostatní projedou. Tím ztratil tři pozice ve prospěch Pierra Gaslyho, Sergia Péreze a Lewise Hamiltona.

Ve zbývajících kolech se dostal Sainz před Péreze, vytěžil z penalizace Hamiltona a cílem projel čtvrtý.

„Měli jsme dobrou rychlost na přechodných, ale přišli jsme o lepší výsledek. Zastávka byla dnes klíčová, bohužel jsme tam ztratili nějaké pozice. Podíváme se na to, jinak to ale byla pro tým dobrá sobota a já se v těchto podmínkách cítil dobře,“ řekl Sainz.

„Teď se soustředíme na zítřek. Je těžké určit, jaká bude naše rychlost v závodě, takže jsem opatrný. Těším se ale, že to dáme všechno dohromady a zakončíme první polovinu sezóny s dobrým výsledkem.“

Ztratil i Leclerc

Podobně jako například Max Verstappen zajel Charles Leclerc do boxů jedno kolo po startu, také on ale ztratil při zastávce čas a na trať se vrátil za svým týmovým kolegou. Za Sainzem také projel cílem na pátém místě.

„Dnes jsme nevytěžili maximum z našeho balíčku. Stejně jako všichni ostatní jsem startoval na pneumatikách do mokra. Do boxů jsem zajel kolo po Carlosovi, což byla podle mě správná volba, protože kdybych zastavil hned za ním, ztratili bychom více času. Bohužel jsme ztratili čas v pit lane, kvůli čemuž jsme přišli i o nějaké pozice,“ řekl Leclerc.

„Zítřejší závod bude hodně záležet na počasí, jelikož týmy nastavily své vozy na různé podmínky. Tady je to vždy trochu loterie, nejen z pohledu strategie, ale potřebujete také trochu štěstí. V každém případě by to měl být dobrý souboj a těším se, až se znovu posadím do auta.“