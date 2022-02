Sainz s Ferrari jedná o nové smlouvě

Španěl do Ferrari přišel před loňskou sezónou jako náhrada za Sebastiana Vettela. McLaren opustil po sezóně 2020 poté, co měl u Ferrari podepsánu smlouvu na následující dva roky.

První sezóna u stáje z Maranella se mu vydařila. V celkovém hodnocení skončil na pátém místě za piloty Red Bullu a Mercedesu. Porazil svého bývalého týmového kolegu z McLarenu Landa Norrise i současného z Ferrari Charlese Leclerca. Vloni přitom dokázal vybojovat pro Ferrari čtyři z pěti pódiových umístění.

Šéf týmu Ferrari Mattia Binotto už na konci loňského roku řekl, že během zimní přestávky očekává jednání o prodloužení Sainzovy smlouvy, jelikož obě strany mají zájem spolupracovat i nadále.

Během představení letošního modelu F1-75 Sainz potvrdil, že jednání probíhají, k podepsání smlouvy ale zatím nedošlo.

„Musím vám oznámit, že nemám co oznámit!“ řekl Sainz s úsměvem.

„V tuto chvíli jsme uprostřed diskusí. Myslím, že bylo celkem zřejmé, že Ferrari i já jsme se situací spokojeni a chceme spolupracovat i v budoucnu. A dali jsme si určité cíle, abychom se pokusili co nejdříve (novou smlouvu) podepsat. V tuto chvíli ale ještě není nic hotovo.“

V letošní sezóně začínají ve formuli 1 platit nová technická pravidla, Ferrari toho chce využít a vrátit se na nejvyšší příčky. Sainz na své první vítězství zatím stále čeká, dvakrát (v Itálii 2020 a Monaku 2021) skončil druhý, tlaku spojeného s bojem o vítězství se však neobává, „protože to byl celý život můj sen - být v pozici, abych bojoval o vítězství nebo titul ve formuli 1.“

„Je to něco, na co se těším. Něco, na čem jsem pracoval pokaždé, když jsem vstal z postele. Takže je to něco, na co se ve skutečnosti těším, nebojím se toho.

„Nemyslím, že jsem ve formuli 1 zatím měl opravdu příležitost bojovat o vítězství nebo titul, rozhodně bych to ale bral. Možná jedině vloni v Monaku jsme měli opravdu šanci bojovat o pole position a vítězství. Bylo to poprvé v mé kariéře a líbilo se mi to. A těším se, že se k tomu znovu dostanu.“