Sainz: Rozhodnutím Ferrari nejsem zklamán. Z poslední sezony s týmem chci vytěžit maximum

Když se v minulém týdnu objevila zpráva, že se Lewis Hamilton od sezony 2025 upsal Ferrari, byl to pro mnohé velký šok.

To však úplně neplatí pro Carlose Sainze, kterého po vypršení jeho kontraktu se Scuderií Hamilton nahradí. Španěl byl totiž podle svých slov na tuto variantu připraven a zároveň věří, že nebude mít problém zajistit si jiné angažmá.

„Ne, nebyl jsem z toho zklamaný,“ uvedl Sainz v rozhovoru pro Sky Italia, když měl okomentovat krok Ferrari, které se ho rozhodlo po nadcházející sezoně nahradit.

„Vzhledem k tomu, že žiji unitř Ferrari, tak jsem už něco věděl a připravoval jsem se s týmem na změny, které mě čekají. Přesto nechci myslet na nic jiného než na to, jak v této sezoně odevzdám pro Ferrari maximum,“ nechal se slyšet brzy 29letý rodák z Madridu.

„Jsem klidný, už pracujeme na budoucnosti, ale také víme, že nás čeká velmi důležitá sezona. Bude to můj poslední rok u Ferrari, takže chci odvést co nejlepší výkon.

„Určitě to není nejlepší pocit pro začátek sezony, ale ve chvíli, kdy si v Bahrajnu nasadím helmu a vyjedu na trať, tak budu mít v hlavě to, že mám vůli jet stále tvrději a usilovat také o vítězství v mistrovství světa,“ prohlásil dále Sainz, který se neobává toho, že by měl mít problém sehnat konkurenceschopnou sedačku.

„Jsem si vědom toho, jakou mám jako jezdec cenu, takže jsem při pohledu do budoucnosti velmi klidný. Čekají mě dobré věci, ale zatím zůstává mým cílem odvést s Ferrari co nejlepší výkon,“ dodal pilot, který je mj. spojován s angažmá u Audi. Německá automobilka plánuje do F1 vstoupit v roce 2026.