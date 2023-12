Sainz řekl, které vlastnosti SF-23 by rád přenesl do dalšího roku. Věří, že Ferrari sníží ztrátu na Red Bull

Mohlo by Ferrari v příštím roce konkurovat Red Bullu, nebo se mu alespoň přiblížit? V letošní sezóně jsme viděli dva velké skoky – nejdříve od Astonu Martin (který ovšem nevydržel) a v průběhu sezóny od McLarenu.

„Myslím, že to musí být náš realistický cíl,“ řekl Sainz pro RaceFans. „Podaří se nám to? To ukáže až čas. Ale chci, aby si tým uvědomoval, že je to možné, protože já věřím, že ano.“

„McLaren dokázal tyto kroky udělat během sezony a já jsem naprosto přesvědčen, že Ferrari to dokáže i během zimní přestávky. Tomuto týmu věřím. Věřím schopnostem, které máme a věřím, že dokážeme věci zvrátit.“

Sainze se zeptali, které vlastnosti letošního vozu by rád „přenesl“ do příštího roku.

„Určitě rychlost na rovinkách, brzdný výkon a výkon v 90stupňových zatáčkách nebo v krátkých zatáčkách. Také jízdu po obrubníku... myslím, že je to velmi silná stránka.“

„Vůz má velmi silné stránky, ale mám pocit, že pokud chceme mít auto pro celou sezónu, tak se možná musíme některých těchto silných stránek vzdát, abychom si byli jisti, že budeme rychlí všude.“

„Zejména v závodě. Myslím, že v závodech se musíme opravdu zaměřit na to, abychom pochopili, jak pracujeme s tímto autem, jak zacházíme s pneumatikami, že nám to v závodech nedovoluje být na úrovni Red Bullu a McLarenu – například v Brazílii, v Austinu, na okruzích, kde je jasně vidět, že prostě nemáme závodní tempo.“