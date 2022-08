Sainz: Red Bull si jel v Belgii svou vlastní ligu

Verstappen v sobotní kvalifikaci druhému Sainzovi nadělil přes šest desetin sekundy, do závodu pak kvůli penalizaci za nasazení nových komponent pohonné jednotky startoval až ze třináctého místa.

Už po šestnácti kolech se přitom dostal před Sainze do vedení, které už nikomu nepustil. Sainz následně musel kapitulovat také před Pérezem a cílem projel třetí se ztrátou 26 sekund na Verstappena a 9 sekund na Mexičana.

„Red Bull, Max a Checo dnes jeli svou vlastní ligu. My jim bohužel nemohli být silnějšími soupeři, museli jsme přežít. Budeme muset přijít na to, proč jsme na této trati nebyli konkurenceschopní,“ řekl Sainz.

„Měl jsem dobrý start a dobrý restart po safety caru, ale zkrátka tam nebyla rychlost. Hodně se nám přehřívaly pneumatiky a dost nám to klouzalo. Z nějakého důvodu tento víkend náš balíček nefungoval, nakonec jsme ale dojeli na stupních vítězů a bereme to. Moje první dvě kola byla silná, pak se ale hned zvýšilo opotřebení. Uvědomil jsem si, že se nám pneumatiky opotřebovávají více, než by měly.“

Španěl věří, že už příští týden v Zandvoortu by mohla být situace jiná. „Zandvoort by pro nás měl být lepší tratí. Na Monze by měl mít výhodu Red Bull, my se ale pokusíme vyhrát na Zandvoortu.“

Leclerc v závěru přišel o páté místo

Charles Leclerc, podobně jako Verstappen a další jezdci, startoval ze zadních pozic kvůli penalizaci za výměnu komponent pohonné jednotky.

Když jel pátý, Ferrari jej dvě kola před cílem povolalo do boxů ve snaze získat bod za nejrychlejší kolo.

Po výjezdu z boxů zůstal Leclerc před Fernandem Alonsem, pilot Alpinu jej ale předjel na následné rovince Kemmel. Leclerc se tak místo soustředění na zajetí nejrychlejšího kola musel v posledním kole vypořádat s Alonsem, aby nepřišel o své páté místo.

Nakonec, nejen, že Verstappenovi nejrychlejší čas nesebral, ale přišel i o páté místo, jelikož byl v cíli penalizován pětisekundovým trestem za překročení rychlosti v boxech při poslední zastávce a propadl se ve výsledcích za Alonsa.

„Nakonec, je více frustrující vidět deltu rychlosti mezi Red Bullem a námi, což je věc, na které musíme zapracovat,“ řekl Leclerc.

„Když se podíváte na Red Bull, byli na jiné úrovni, našli tento víkend něco, co je pro nás trochu znepokojující. Teď tomu nerozumíme. Jsou stále extrémně rychlí na rovinkách, vypadá to, jako by neměli žádný přítlak, pak ale přijedou do zatáčky a jsou stejně rychlí, možná i rychlejší než my. To je znepokojující.“