Sainz prý jedná s Williamsem. S rozhodnutím o příští sezóně podle svých slov nespěchá

Kam zamíří Carlos Sainz? Ve hře je několik týmů. Nakonec by to mohl být tým, o kterém se zpočátku nemluvilo.

Carlos Sainz na konci roku u Ferrari končí. Kam zamíří? Je velmi silně spojován se Sauberem, z kterého se od roku 2026 stane Audi. Tým ale nechce čekat příliš dlouho. Rád by měl jezdeckou sestavu vyřešenou. Zatím podepsal s Hülkenbergem.

Další možností je Red Bull, ale je možné, že Pérez zůstane. Volno pak bude u Mercedesu, ale podle posledních spekulací se tato možnost uzavírá a stříbrné šípy už se Sainzem jako možností nepočítají. Do týmu by mohl přijít Antonelli.

Podle Motorsport.com Sainz jedná s Williamsem o tom, co by mu mohl nabídnout. Tým z Grove letos ještě ani nebodoval a má problémy s hmotností vozu. Do budoucna má ale ambiciózní plány. Jednou z potenciálních výhod může být motor Mercedes. V roce 2026 přijdou nové pohonné jednotky.

Williams naznačuje, že obětuje současné výkony kvůli tomu, aby byl v budoucnu lepší. V aerodynamickém tunelu už má vůz pro rok 2025, aby se od Nového roku mohl soustředit na vůz pro rok 2026.

„Ne že by mi na těchto letech (před rokem 2026) nezáleželo, ale chci, abychom byli úspěšní v budoucnosti,“ řekl Vowles. „Abych toho dosáhl, musím učinit několik docela tvrdých rozhodnutí, abych organizaci transformoval.“

Situace je jiná, než si lidé myslí

Bude muset Sainz nakonec přijmout nabídku Audi nebo Williamsu? V Monaku naznačil, že situace je ve skutečnosti jiná, než si lidé myslí.

„V zákulisí je známo více věcí. Hodlám dát na stůl všechny možnosti a udělat správné rozhodnutí. Mohu vám jen říct, že jakmile si vyčistím hlavu, všechno proběhne velmi rychle. A jde o to, abych dal dohromady vše, co cítím, že potřebuji ve své příští nové smlouvě.“

„Myslím, že každý je teď závislý na každém,“ odpověděl Sainz na otázku, zda si je vědom toho, že několik jezdců čeká na jeho krok. „Ještě jsem se nerozhodl. Nevím, kde budu příští rok závodit, a nemám stanovené žádné termíny.“

„Ale můžu vám říct, že v této fázi mé kariéry je to tak důležité rozhodnutí, že chci mít všechny karty na stole, abych se rozhodl správně a promyslel si to, protože mi bude za chvíli třicet a další projekt je projekt, který opravdu chci, aby fungoval. Takže si dám tolik času, kolik budu potřebovat.“