Sainz: První vítězství po 150 závodech na Silverstonu s Ferrari, nemohu chtít více

Poté, co v sobotu získal svou první pole position, si Španěl na Silverstonu dojel o stejném víkendu také pro první vítězství. Dopomohl mu k tomu safety car, který vyjel na trať kvůli stojícímu vozu Estebana Ocona.

Sainz spolu s Lewisem Hamiltonem toho využili k přezutí na měkkou sadu, zatímco v tu chvíli vedoucí Leclerc zůstal na trati na opotřebovanější tvrdé sadě.

Krátce po restartu Sainz předjel Leclerca, využil soubojů za sebou, aby si vybudoval dostatečný náskok a dojel si pro první vítězství v kariéře.

„Nebylo to snadné. Celkem jsem se trápil s vyvážením, hlavně v prvním stintu na střední sadě. Max (Verstappen) nás nutil na to hodně tlačit v rychlých zatáčkách. I přesto jsem stále věřil, že to můžeme dokázat,“ řekl Sainz.

„Potřeboval jsem zůstat v závodě, pak mi dal najednou safety car příležitost se vrátit. Ano, zvládli jsme to. Dokážete si představit ty nervy při restartu za safety carem. Věděl jsem, že tohle je moje šance.“

Na dnešní den Sainz podle svých slov nikdy nezapomene. „Je to úžasné. První vítězství po 150 závodech na Silverstonu s Ferrari, nemohu chtít více. Je to velmi výjimečný den, na který nikdy nezapomenu.

„Celkově velmi významný víkend. Silvestone je pro mě zvláštní místo, v roce 2010 jsem tu ve formuli BMW dosáhl na svou první pole position a vůbec první vítězství v závodech. A o 12 let později jsem dosáhl to samé, ale ve formuli 1 s Ferrari. Děkuji fanouškům, že toho byli součástí a hnali mě vpřed.“

Leclerc pod stupni vítězů

Rozhodnutí nezajet při safety caru do boxů zřejmě připravilo Charlese Leclerca o stupně vítězů a možná i o vítězství. Monačan nakonec cílem projel na čtvrtém místě.