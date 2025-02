Sainz promluvil o tom, co jej přesvědčilo podepsat s Williamsem

Když bylo vloni na začátku února potvrzeno, že od sezony 2025 již Carlos Sainz nebude pokračovat ve Ferrari, poměrně dlouho se spekulovalo o tom, kam by mohly zamířit jeho další kroky.

Očekávání, že by Sainz mohl získat místo v některé silné stáji (nabízel se například Mercedes, ale i Red Bull) se však nenaplnily, takže se rodák z Madridu musel poohlédnout po nabídkách týmů, které se v posledních letech nacházely ve druhé polovině startovního pole.

Vítěz čtyř velkých cen se nakonec upsal Williamsu, jenž vloni sice skončil v Poháru konstruktérů až na deváté pozici, ale zároveň se uvnitř týmu dějí velké změny, které by mohly v blízké budoucnosti vést k zásadnímu výkonnostnímu posunu.

A právě víra v to, že se Williams po změně pravidel v roce 2026 hodně posune, nakonec Sainze přesvědčila o tom, že kývl na nabídku tradiční stáje z Grove.

„Na začátku, když jsem musel učinit tak důležité rozhodnutí, jsem se velmi soustředil na to, který tým bude v roce 2025 rychlý,“ přiznal Sainz v týmovém videu, na kterém promlouvá ke svým novým spolupracovníkům.

„Nakonec jsem si uvědomil, že se musím rozhodnout na základě dvou věcí: projektu a lidí. A když jsem s Jamesem začal podrobněji diskutovat, uvědomil jsem si, že tady ve Williamsu dal dohromady velmi silný projekt. Vytváří tým s vizí a společně s Doriltonem (investiční společnost vlastnící tým, pozn. red.) pracuje na projektu, který podle mého názoru přivede tento tým zpět do popředí. To mě přimělo zamilovat se do tohoto projektu a důvěřovat jeho vedení,“ uvedl dále 30letý závodník, kterého také zaujalo, jak se tým vypořádal se sérií nehod ke konci loňské sezony.

Stejně tak si Sainz užil i první test s Williamsem, který proběhl bezprostředně po skončení sezony v Abú Zabí.

„Ty dva dny jsem si opravdu užil. Byl to perfektní způsob, jak vstoupit do zimy s vědomím, že mám plnou podporu a že všichni budou po zbytek zimy tlačit na pilu,“ dodal Sainz.