Sainz předjel Leclerca a ten byl vzteky bez sebe

Carlos Sainz zajel podruhé k mechanikům dříve – po 28 kolech, Leclerc stavěl po 31 kolech. Na trať se měl Leclerc vrátit těsně před svým španělským kolegou, což se také stalo. Po pár stovkách metrů ale Sainz, který měl zahřátější pneumatiky, Leclerca předjel.

Leclercův inženýr Bryan Bozzi mu v týmovém rádiu řekl, že Sainzovi bylo řečeno, aby nepředjížděl.

„Carlosovi bylo řečeno, aby nepředjížděl, ale je to opravdu těsné, mohl bys být těsně před ním. Bylo mu řečeno, aby tě nedostával pod tlak. Takže se starej o své pneumatiky,“ řekl Bozzi Leclercovi.

Když se však Sainz kolem něj prohnal, monacký jezdec Bozzimu řekl: „Možná to zkus španělsky.“

V průběhu dalších téměř 20 kol Leclerc evidentně nevychladl. Ozvat se musel po přejetí cílem dokonce i šéf týmu Fred Vasseur.

Po závodě Bozzi: „Sbírej žmolky, prosím.“ Leclerc: „Ano, cokoliv chceš, jako vždy.“ Bozzi: „Charlesi, odvedl jsi svou práci. Děkuji.“ Leclerc: „Jo, udělal jsem svou práci. Ale už mě se** být milý. Fakt, ***** pořád!“ Leclerc: „Nejde o to být milý, ale že prokazuji respekt. Vím, že mám držet hu**, ale je to stále dokola totéž.“ Bozzi: „Dobře, ale každopádně jsi udělal správnou věc pro tým.“ Bozzi: „Sbírej žmolky, prosím.“ Leclerc: „Sbírám pos*** žmolky, tak co ještě ku*** chceš. A rádio je zapnuté, omlouvám se.“ Fred Vasseur: „Charlesi! Charlesi!“

Sainz se po závodě nechtěl o situaci příliš bavit. Už po Velké ceně Španělska ale uvedl, že si Leclerc po závodě velmi často na něco stěžuje.

„Nerad používám rádio k tomu, abych si stěžoval,“ řekl Sainz pro Sky. „Nerad používám média ke kritice nebo k demonstraci či dokazování, jestli jsem spokojený, nebo ne. Raději to dělám za zavřenými dveřmi, protože podobné komentáře v médiích nikdy nepřinesou nic dobrého.“

„Ale samozřejmě jsem první, kdo není spokojený, a já jsem byl první, kdo se snažil dostat z cesty tím, že jsem zajel do boxů. Ale celá situace byla trochu nepřehledná a já jsem dnes první, kdo není šťastný, ale je to tak, jak to je.“

„Byla tam situace, kdy jsem se musel nechat předjet Charlesem, ztratil jsem tam hodně času. Jo, nebudu lhát, neměl jsem z toho radost. Ale zároveň si myslím, že Mercedes byl dnes prostě rychlejší auto a možná by nás dnes tak či onak porazil. Stupně vítězů byly dnes maximem.“

Také Leclerc nechtěl po závodě situaci dále „pitvat“. Monačan se vrátil ke svému prvnímu stintu, v němž ve snaze předjet Russella odrovnal své pneumatiky. „(...) nechtěl jsem v tu chvíli bojovat, takže jsem nechal Carlose projet a pak, ano, zbytek probereme v rámci týmu, ale nechci zacházet do detailů,“ řekl Leclerc.

Na otázku, zda má pocit, že Ferrari zvýhodňuje Sainze, odpověděl: „Ne, ne... není to o upřednostňování jednoho nebo druhého. Je to o věcech, které nám byly řečeny... vše je v pořádku.“

„Už jsem toho řekl moc, takže nechci zacházet do detailů a vůbec... ale je to prostě frustrující, když je to takhle, a bylo to frustrující i pro mě, ale rozumím tomu, že to nikdo nechápe.“