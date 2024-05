Sainz popřel, že dal Audi košem. Opět je ale spojován s Red Bullem

Helmut Marko nedávno uvedl, že Sainz má „velmi lukrativní nabídku od Audi, které se nemůžeme rovnat ani ji překonat“.

V uplynulých hodinách se objevily ve španělských médiích informace, že Sainz nabídku Audi odmítl. To ale Sainz v Miami odmítl.

„Ne, to není pravda. Není na tom nic pravdivého,“ řekl Sainz. „Jak už jsem řekl dříve, jsou určité věci, které nejsou plně závislé na mně a bude se na ně čekat. Ale není to tak, že bych se já nebo my mezitím úplně zastavili.“

„Stále vedeme jednání a postupujeme v tom, v čem můžeme postoupit, ale všechny tyto věci vždy zahrnují čekání, které, jak jsem již řekl, budeme muset absolvovat, aby se lidé v mnoha oblastech rozhodli.“

Podle webu Formu1a.uno má o Sainze zájem Red Bull a primárně pak Christian Horner. A to nejen jako náhradu za Péreze ale také jako pojistku pro případ, že by Verstappen v příštím roce nebo v dalších letech odešel.