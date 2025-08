Sainz: Po první části sezony u mě převládá zklamání

Přestože Williams i nadále drží pátou příčku v Poháru konstruktérů, poslední závod před měsíční pauzou tradiční britské stáji nevyšel. Jak Carlos Sainz, tak Alexander Albon totiž skončili daleko za body.

„Prožili jsme jeden z těch čistějších závodů, jen škoda, že to bylo během víkendu, kdy naše auto nebylo silné. Zdálo se, že bychom mohli dojet nejlépe na třinácté příčce, to bych však nesměl kolidovat s Gaslym (Francouz za svůj manévr z 62. kola dostal penalizaci, pozn. red.),“ uvedl v tiskovém prohlášení Sainz, který závod na Hungaroringu dokončil jako patnáctý.

„Zkusili jsme jet na jednu zastávku, ale asi to bylo příliš optimistické, takže jsme pak přešli na dvě zastávky,“ podotkl dále rodák z Madridu, který před letní pauzou zároveň ze svého pohledu shrnul dosavadní průběh sezony.

„První polovinu sezony hodnotím s mírným zklamáním, protože jsme lépe nevyužili víkendů, kdy jsme měli formu. Doufám ale, že to ve druhé půlce bude naopak,“ poznamenal Sainz, kterému po 14 závodech patří v pořadí jezdců 16. příčka, zatímco jeho kolegovi Albonovi osmá.

Průběžné pořadí v šampionátu nicméně nereflektuje výsledky GP Maďarska, v níž Albon skončil ještě o místo níž než Sainz.

„Byl to velmi náročný víkend. Vstupoval jsem do něj optimisticky, ale mám pocit, že tato trať našemu autu moc nesedí. V závodě jsme se potýkali s většími problémy, než jsem čekal,“ nechal se slyšet Albon.

„Zbytek bude boj a nebude to snadné. Myslím, že nám vyhovují okruhy s nižším přítlakem, takže uvidíme, jak to dopadne. Budu ale bojovat jako o život, abychom udrželi páté místo v šampionátu konstruktérů, přičemž jsem si jistý, že Carlos to cítí stejně. Bude to boj až do konce,“ dodal rodák z Londýna.