Sainz odmítá, že by jednal s Audi. Během zimy chce s Ferrari diskutovat o prodloužení smlouvy

Carlos Sainz chce na přelomu letošního a příštího roku jednat o prodloužení smlouvy s Ferrari. Jeho kontrakt skončí na konci příštího roku.

„Nebudu lhát, nerad vstupuju do posledního roku smlouvy, aniž bych věděl, kde budu závodit příští rok,“ řekl Sainz, kterého cituje Motorsport.com.

„Takovým procesem jsem si prošel jak s Red Bullem, tak s Renaultem, a jako sportovec a jezdec vím, že to není ideální. Prostě to není dobré, a proto chci využít tuto zimu k jednání, abych se pokusil vyřešit svou budoucnost.“

„Mou prioritou a hlavním cílem je vyhrát s Ferrari. A myslím, že jsem to dával najevo velmi, velmi často. A proto pro mě budou tuto zimu prioritou. Pokud to nedopadne, tak bude i čas poohlédnout se jinde. Ale je to moje priorita a chci to v zimě vyřešit.“

Sainz byl v minulosti spojován s Audi, které oficiálně vstoupí do F1 v roce 2026, kdy bude dodavatelem pohonných jednotek a současně hlavním akcionářem týmu Sauber.

„Upřímně si myslím, že v F1 jsou týdny, kdy není o čem mluvit. Nevím, jestli je to clickbait, nebo se možná malí novináři snaží přinést příběh, aby se proslavili a jejich menší stránka byla úspěšnější, protože mohou říct: ‚Byl jsem první, kdo řekl, že Carlos bude v Audi v roce 2026‘“.

„Upřímně si myslím, že to tak nějak bude, protože nechápu, kde se ty fámy berou. Neznamená to, že budu jezdit, nebo nebudu. To nelze říct. Ale vím jistě, že právě teď nejednám s nikým jiným, než je Ferrari.“