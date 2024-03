Sainz odjel tréninky. Dobře mu ale stále není

Sainzovi není dobře. Včera vynechal mediální aktivity. Dnes odjel oba volné tréninky ale k ideálu to mělo daleko.

Sainz ve středu zrušil své mediální závazky, protože se necítil dobře. Ve čtvrtečním druhém volném tréninku pak skončil sedmý – šest desetin za vedoucím Fernandem Alonsem a tři desetiny za čtvrtým týmovým kolegou Charlesem Leclercem.

„Byl to samozřejmě velmi těžký den poté, co jsem se cítil nemocný,“ řekl Sainz. „Posledních 24 hodin pro mě bylo těžkých a náročných.“

„Dnes šlo o to, abych se dostal na trať a abychom se toho naučili co nejvíce, aniž bych příliš tlačil na limity, protože to stále nebylo ideální. Podařilo se nám však dokončit program bez problémů.“

„Doufejme, že zítra se budu cítit lépe, i když asi to nebude stoprocentní. Ale lepší pocit mi umožní být více na limitu a předvést dobrý sobotní výkon.“

„Dnes je velmi těžké číst časy na kolo. Vše si připravíme a pokusíme se odjet dobrou kvalifikaci. Trať má extrémně velkou přilnavost a je rychlá, takže je náročná i z fyzického hlediska.“

„Je to mnohem náročnější pro auto, ale také pro jezdce. Jak už jsem řekl, byl to složitý den, ale podařilo se nám to zvládnout. Teď si půjdeme odpočinout a zítra se vrátíme silnější.“