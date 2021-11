Sainz očekává, že se v zimě bude více mluvit o pravidlech a incidentu z Brazílie

V Brazílii došlo k incidentu mezi aspiranty na titul Maxem Verstappenem a Lewisem Hamiltonem. Prvně jmenovaný při bránění své první pozice vyjel až mimo trať, kam vytlačil také Hamiltona. Sportovní komisaři se incidentem během závodu nezabývali.

Mercedes však po závodě požádal o přezkoumání situace, což sportovní komisaři rovněž zamítli.

Před následujícím závodem v Kataru se piloti sešli se zástupci Mezinárodní automobilové federace (FIA) v čele s ředitelem závodů Michaelem Masim, aby prodiskutovali pravidla závodění na trati.

Hamilton spolu se Sainzem se řadí ke skupině jezdců, podle kterých jsou pravidla stále nejasná. Španěl ale očekává, že po sezóně se budou vést další diskuze.

„Pokud jde o přístup k závodění, stále to není příliš jasné. Myslím, že jste nás o tom už slyšeli mluvit, protože nevíme přesně, co se stane závod od závodu. Vypadá to, že v zimě budou hlubší rozhovory o tom, jakým způsobem závodit a doufejme, že to věci trochu více vyjasní,“ řekl Sainz.

Podle Landa Norrise z McLarenu byly některé aspekty závodních pravidel vyjasněný, jiné ale zůstávají stále sporné.

„Myslím, že některé věci jsou jasnější, jiné ne. Jasné je, že ne každý incident bude stejný, ačkoli vypadá stejně, takže je těžké zjistit, jaké jsou různé okolnosti,“ řekl Norris.

„Myslím ale, že většina věcí byla vyjasněna. Je ale těžké nastavit určitý bod a říct, že tohle můžete a tohle nemůžete dělat.“

Mezi největší kritiky nekonzistentnosti sportovních komisařů v letošní sezóně patří Fernando Alonso, podle kterého musí být pravidla F1 „černá a bílá“.

„Všichni se shodneme na tom, že potřebujeme větší konzistenci, potřebujeme černobílá pravidla, protože teď jsou šedá,“ říká dvojnásobný mistr světa.

„Někdy máte pocit, že z nich těžíte, a někdy jste znovu ten špatný nebo idiot na trati. Je lepší, když je to černé a bílé. Uvidíme, zda to můžeme společně zlepšit. Podle mě to není jen problém FIA, je to o jezdcích, týmech a FIA, všichni musíme spolupracovat, abychom měli lepší pravidla,“ dodává pilot týmu Alpine.