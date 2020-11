Sainz nevylučuje test s dva roky starým ferrari

Termín a místo se ještě ladí, ale už dnes víme, že předsezónní testy potrvají v příštím roce jen tři dny.

Carlos Sainz tak po příchodu k Ferrari bude mít v lepším případě 1,5 dne za volantem vozu. Samozřejmě jsou i tací, kteří na tom budou ještě hůře. McLaren nasadí do vozu motor Mercedesu, patrně uvidíme také nováčky apod. Těm všem budou kilometry ve voze chybět.

Přípravu na „sladění“ s týmem by Sainzovi mohl usnadnit test s vozem z roku 2018, se kterým lze podle pravidel testovat.

„Uvidíme,“ řekl Sainz pro Motorsport.com. „V tuto chvíli je tohle má odpověď. Jakmile odejdu z McLarenu, abych se stal jezdcem Ferrari, bude v zákulisí spousta věcí, na které bude potřeba myslet, abych se ujistil, že dorazím na test a na první závod co nejpřipravenější.“

„Je zřejmé, že by to mohlo být možné,“ řekl Sainz o testu s vozem z roku 2018. „Ale nadále jsem odhodlán pracovat s McLarenem a nechci se příliš rozptylovat tím, co by mohla přinést budoucnost v lednu, únoru a březnu.“

„Už teď vám ale mohu říci, že jeden a půl dne ve voze F1, s těmito složitými vozy, nestačí na přípravu na sezónu F1.“

Podle Sainze je potřeba si zvyknout na volant, členy týmu i chováni vozu, což za 1,5 dne není možné a na simulátoru se vše udělat nedá.

„Budeme se muset přizpůsobit a budeme muset najít způsob, jak zajistit, abychom byli v rámci pravidel co nejvíce připraveni.“