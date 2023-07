Sainz nepostoupil do Q3, podle svých slov doplatil na experimentální formát kvalifikace

Pilot Ferrari Carlos Sainz v kvalifikaci formule 1 na Velkou cenu Maďarska nepostoupil do třetí části mezi deset nejrychlejších, když podle svých slov doplatil na nové pravidlo o povinném využití sad pneumatik v jednotlivých částech kvalifikace.

Španěl skončil v Q2 na jedenáctém místě, na svého krajana, desátého Fernanda Alonsa přitom ztratil jen dvě tisíciny sekundy.

Formule 1 na Hungaroringu zkouší experimentální formát, kdy piloti v první části kvalifikace mohli použít jen tvrdou, ve druhé části jen střední a ve třetí části jen měkkou sadu pneumatik.

Sainz přiznal, že mu toto pravidlo nevyhovovalo. „Celý víkend se na té střední sadě cítím trochu zvláštně,“ řekl.

„Pokaždé, když jsem na ní jel, jsem se z nějakého důvodu v prvním sektoru hodně trápil. Bylo to dokonce těžší než s tvrdou sadou. Věděl jsem proto, že Q2 pro nás bude nejobtížnější.

„Přes Q1 jsme se dostali, když jsem ale pak znovu pro Q2 nasadil (střední) sadu, hodně jsem v prvním sektoru klouzal a nikdy jsem nebyl schopen dát dohromady slušné kolo. Nebylo to špatné, ale chyběla mi přilnavost.

„Doplatil jsem na to, co to dnes mohlo okořenit. Pokud to chtějí okořenit, a nemyslím si, že je to potřeba, ale pokud to chtějí trochu zamíchat, ať to zamíchají. Nestěžuji si na kvalifikaci, ale trochu více na volné tréninky.

„Není to tak, že bychom na měkké sadě zářili, byli jsme ale na měkké nebo tvrdé konkurenceschopnější. Stále nejsme tam, kde bychom chtěli být. Je to trať, kde jsme očekávali, že budeme konkurenceschopnější, bohužel jsme ale na šestém a jedenáctém místě, což není to, kde bychom chtěli být.“

Leclerc mezi alfami

Šesté místo obsadil v kvalifikaci Charles Leclerc. Na startovním roštu bude Monačan v obležení dvou pilotů Alfy Romeo Kuan-jü Čoua a Valtteriho Bottase.

„Ačkoliv jsem spokojen se svým kolem, nebyli jsme dost rychlí. Náš vůz je poměrně citlivý na vítr, což také ovlivnilo výsledek,“ řekl Leclerc.

„Je těžké říct, kdo bude zítra naším hlavním soupeřem, protože jak jsme letos viděli, pořadí se neustále mění. Víme, co jsou naše slabiny a budeme tvrdě pracovat na jejich zlepšení. Práce s pneumatikami je na této trati klíčová, pokud ji zvládneme, můžeme mít dobrý závod.“