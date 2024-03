Sainz nemůže uvěřit, že se v Austrálii kvalifikoval do první řady

Carlos Sainz byl překvapen svým výkonem v kvalifikaci na Velkou cenu Austrálie poté, co kvůli zdravotním problémům musel vynechat minulý závod formule 1. Pilot Ferrari se kvalifikoval na druhé místo.

Španěl musel vynechat velkou cenu v Saúdské Arábii kvůli zánětu slepého střeva a následné operaci. Během uplynulých dvou týdnů se zotavoval a nebyl schopen ani trénovat nebo jezdit na simulátoru.

V průběhu kvalifikace v Albert Parku byl ale největším vyzyvatelem Maxe Verstappena z Red Bullu. Trojnásobný mistr světa ovládl i třetí letošní kvalifikaci, Sainz však se ztrátou 270 tisícin sekundy skončil druhý a odstartuje z první řady.

„Bylo to pár těžkých týdnů, hodně dní jsem strávil v posteli, abych tu v tuto chvíli mohl být,“ řekl Sainz.

„Zvládl jsem ale nastoupit do víkendu a dostat se do první řady poté, co jsem v kvalifikaci i vedl, skoro tomu nemůžu uvěřit. Jsem ale rád, že jsem tady.

„Jsem velmi spokojený, že mohu o tomto víkendu bojovat s red bully. Začátek byl horší, pak jsem ale získal rychlost a v autě se cítím dobře.

„Nebudu lhát. Necítím se nejlépe, když řídím, ale zvládnu to bez bolesti. Cítím nepohodlí a mám zvláštní pocity, ale žádnou bolest, což mi dovoluje tlačit.“

Leclerc mezi mclareny

Až pátý čas zajel ve třetí části kvalifikace druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

Nejrychlejší muž druhého a třetího tréninku potvrdil rychlost Ferrari v Q2, kde skončil druhý za Sainzem. Po prvních pokusech v Q3 mu patřila třetí pozice, po chybě ale vzdal poslední měřený pokus a nezlepšil se. Zrychlili naopak Sergio Pérez s Landem Norrisem a Leclerc se tak propadl až za Brita a před druhého jezdce McLarenu Oscara Piastriho.

„Myslím, že to začalo už mnohem dříve během víkendu,“ odpověděl Leclerc na dotaz Motorsport.com, co stálo za propadem v Q3.

„Už ve třetím tréninku jsem měl pocit, že trochu ztrácím, věřil jsem ale, že se v kvalifikaci vrátím, jak to obvykle bývá. Kdykoliv máme ve třetím tréninku zvláštní pocit, tak v kvalifikaci pak nasadíme nové pneumatiky, malé množství paliva a všechno znovu ožije.

„Dnes tomu tak nebylo. Hodně jsem se potýkal s předními pneumatikami až do poslední jízdy, kdy jsem se pokusil udělat něco jiného, zvolil velmi agresivní nastavení předního křídla, ale šli jsme špatným směrem. Celkově to pro mě nebyl dobrý den, nejezdil jsem tak dobře jako včera. Zítra bude ale dlouhý závod a pokusíme se udělat maximum.“