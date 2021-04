Sainz nedokázal poskládat čisté kolo, Leclerc znovu čtvrtý

„Po celý víkend jsem se cítil být rychlý, ale vždy jsem měl pocit, jako bych nemohl poskládat dohromady kolo, což se ukázalo i v kvalifikaci,“ řekl Sainz.

„Nikdy se mi nepodařilo poskládat zatáčky dohromady v celém kole. I když jsem si myslel, že jsem rychlý v zatáčkách, nemohl jsem to poskládat dohromady. Jsem proto zklamaný, protože jsem věděl, že pokud odvedu dobrou práci, ten čas tam bude. Věděl jsem, že mohu postoupit do Q3.

„Zároveň ale také myslím, že tato trať ukázala, že mi stále chybí odjet nějaké kilometry a pochopit vůz, abych věděl, co od něj očekávat a jak z něj vytěžit absolutně maximum.“

Sainz podle svých slov doplatil na vyrovnanost startovního pole. „Je to vyrovnané a počítá se každá desetina sekundy. Dnes jsem tam ale nechal dvě nebo tři desetiny, jen kvůli mým chybám a problémům s vyvážením brzd, když jsem nedokázal v každé zatáčce mít takové vyvážení, jaké jsem chtěl.“

Pro závod si Sainz věří více. „Vždy jsem byl tak trochu nedělní jezdec. V neděli vždy odvádím lepší práci. Jsem si v tomto celkem jistý a věřím, že se zítra posunu vpřed.“

Leclerc zopakoval čtvrté místo

Stejně jako před třemi týdny při prvním podniku v Bahrajnu obsadil také v kvalifikaci v Imole čtvrté místo druhý pilot Ferrari Charles Leclerc.

„Byla to velmi dobrá kvalifikace, ačkoliv jsme se podle mě oproti včerejšku více trápili. Udělali jsme malý kompromis v nastavení, který nám pomůže zítra v závodě. Kvalifikace kvůli tomu byla náročnější, takže počkejme a uvidíme. Udělal jsem drobnou chybu v šikaně, možná jsem tam mohl získat dalších sedm nebo osm setin, ale naši pozici by to nezměnilo, takže se čtvrtým místem jsem velmi spokojen,“ řekl Leclerc.

„Měl by to být vzrušující, ale náročný závod. Chybí nám trochu rychlost na rovince. Myslím ale, že naše výkonnost je celkově lepší než v Bahrajnu. V Sachíru bylo čtvrté místo na roštu skutečně překvapivé, tady už méně.“